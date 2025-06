Miley Cyrus to artystka, która swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęła w bardzo młodym wieku. Świat usłyszał o niej za sprawą Disneya - gwiazda w wieku zaledwie 13 lat zadebiutowała głośną rolą Hannah Montany w młodzieżowym serialu telewizyjnym. Jednocześnie wystartowała ze swoją karierą muzyczną. Mając 14 lat nagrała pierwszy album studyjny, zatytułowany "Meet Miley Cyrus" .

W ostatniej rozmowie z "New York Times", nauczona doświadczeniem Miley zdradziła, że niepokoi ją niezwykle szybko rozwijająca się kariera młodszej koleżanki po fachu - Sabriny Carpenter . Była gwiazda Disneya zdradziła, że często ma ochotę zapytać wokalistkę, czy wszystko u niej w porządku. Jej obawy spowodowane są tym, że w przeszłości sama poświęcała zbyt wiele dla pracy.

"Za każdym razem, gdy ją widzę, mam ochotę zapytać, czy wszystko z nią ok. Widzę, że występuje w Irlandii, a następnego dnia gra koncert w Kansas. I myślę sobie: 'Nie wiem, jak to może być fizycznie możliwe', bo byłam w takiej sytuacji. Wiem, jak to jest wypalić się i nie chcę, żeby ktoś inny tego doświadczył" - wyznała Cyrus.