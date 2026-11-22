W sobotę, 21 listopada, w kalifornijskim Palm Springs na ślubnym kobiercu stanęli Miley Cyrus oraz perkusista formacji Liily, Maxx Morando. Informację tę potwierdzili informatorzy magazynu "People", zaraz po pierwszych doniesieniach opublikowanych przez "Entertainment Tonight".

Para złożyła przysięgę pod łukiem utkanym ze świeżych, białych kwiatów, tuż przy basenie na terenie luksusowej rezydencji, należącej w przeszłości do samego Franka Sinatry. Panna młoda zachwyciła elegancką, sięgającą ziemi białą kreacją z długim rękawem oraz efektownym trenem. Na opublikowanych w sieci fragmentach nagrań widać, jak ogromne emocje towarzyszyły artystce. Podczas wypowiadania słów przysięgi piosenkarka nie zdołała powstrzymać wzruszenia i ocierała spływające po policzkach łzy chusteczką.

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W tym podniosłym momencie towarzyszyli im bliscy. Na miejscu zjawili się m.in. matka piosenkarki Tish Cyrus, siostra Noah Cyrus oraz ojciec Billy Ray Cyrus, któremu towarzyszyła partnerka Elizabeth Hurley. Świętowanie zainaugurowano zresztą już w piątek, 20 listopada, podczas przedślubnego wieczoru. Relacją z tej kolacji podzieliła się w mediach społecznościowych przyrodnia siostra wokalistki, Lily-Rose Purcell, pokazując pamiątkowe menu z ozdobnym symbolem "M+M".

Egzotyczne zaręczyny wbrew zakazom

Formalizacja związku nastąpiła po około dwunastu miesiącach od chwili, gdy muzyk poprosił ukochaną o rękę. Fani po raz pierwszy dostrzegli okazały pierścionek z brylantem na palcu gwiazdy w trakcie uroczystej premiery kinowej produkcji "Avatar: Ogień i popiół".

Nietuzinkowe kulisy oświadczyn Morando wyjawił latem na łamach magazynu "Wonderland". Do przełomowego momentu doszło w trakcie japońskich wakacji, w Kioto: "Najpierw polecieliśmy na kilka dni do Tokio, a potem do Kioto. Myślę, że przeczuwała, że coś się szykuje, dlatego czekałem do ostatniej możliwej chwili, aż do samego końca ostatniego dnia, żeby jak najbardziej zmylić jej trop. [...] Był tam taki niewielki ogród na uboczu, do którego można było dostać się po drewnianej kładce. Stał tam znak informujący, że nie wolno przechodzić. Powiedziałem: "To absurd, chodźmy tam". A ona naśladowanym przeze mnie, żartobliwym tonem odpowiedziała: "Nie, przecież jest zagrodzone". W końcu udało mi się ją przekonać. Weszliśmy do środka i trafiliśmy na ślepy zaułek - przepiękne miejsce przypominające japoński leśny zakątek. Miley nagrywała filmiki i była odwrócona plecami do mnie. Wtedy uklęknąłem na jedno kolano i dotknąłem jej ramienia".

Drugie podejście do małżeństwa

Dla wokalistki to drugie formalne małżeństwo. Poprzednio była żoną australijskiego gwiazdora kina Liama Hemswortha. Ich burzliwa, pełna rozstań i powrotów relacja narodziła się w 2009 roku podczas prac nad melodramatem "Ostatnia piosenka".

Choć w grudniu 2018 roku sformalizowali związek podczas prywatnego ślubu w stanie Tennessee, ich relacja rozpadła się błyskawicznie. Już w sierpniu 2019 roku ogłoszono separację, a formalny rozwód orzeczono na początku 2020 roku. Teraz artystka otwiera zupełnie nowy rozdział u boku perkusisty.