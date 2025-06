Miley Cyrus dystansuje się od "Prisoner". Fani wyczuwają napięcie z Dua Lipą

W podcaście "Every Single Album" Miley Cyrus wróciła pamięcią do wydanego w 2020 roku przeboju, który podzielił jej fanów. Artystka przyznała, że duet z Duą Lipą został dołączony do albumu "Plastic Hearts" z powodów czysto strategicznych.

"To nie był mój pomysł. Bez urazy dla Dua Lipy, ale ten kawałek nie jest spójny z resztą płyty" - wyznała wokalistka. - "Dużo lepiej sprawdziłaby się na 'Endless Summer Vacation'. Wyobraźcie sobie ją w zestawie z 'Wildcard' albo 'River'".

Jak dodała, piosenka została potraktowana przez jej management jako środek ratunkowy. - "Oni mówili: 'O nie, to nie jest to, czego się spodziewaliśmy, żeby wyciągnąć ten okręt z dna. Dobra, mamy tę kupę g…, którą nam dała, to spryskajmy ją trochę Dua Lipą, może zadziała'" - opowiada Cyrus, nie kryjąc ironii.

Dystans między gwiazdami? Fani analizują teksty

Od czasu premiery "Prisoner" drogi Miley Cyrus i Duy Lipy nie przecięły się ponownie. Choć utwór trafił później także na reedycję płyty "Future Nostalgia" brytyjskiej wokalistki, ich relacje od dłuższego czasu pozostają tematem spekulacji.

Gorące dyskusje wśród fanów wywołała piosenka "Every Girl You've Ever Loved" z najnowszego krążka Cyrus. Zdaniem wielu słuchaczy zawarte w niej wersy mogą być subtelną aluzją do Lipy:

"Mówi perfekcyjnie po francusku / Może tańczyć całą noc / I wciąż nie spoci się ani trochę".

Internauci błyskawicznie powiązali te linijki z charakterystycznym wizerunkiem Duy Lipy. Wskazują na jej występ w remiksie "Talk Talk", gdzie śpiewa po francusku, i łączą "niespocenie się" z popularnym memem, który krytykował jej oszczędny styl sceniczny. Pojawia się też skojarzenie z utworem "Dance the Night", który Lipa wydała w 2023 roku.

Udany album bez trasy koncertowej

Choć emocje wokół domniemanych spięć nie cichną, Miley Cyrus może cieszyć się sukcesem najnowszego wydawnictwa "Something Beautiful". Album zebrał bardzo dobre recenzje i potwierdził dojrzałość artystyczną wokalistki.

Niestety, fani nie doczekają się koncertowej promocji płyty. Cyrus poinformowała, że z powodu swojego stanu zdrowia nie jest w stanie realizować wymagającej trasy koncertowej.

