Mika Urbaniak rozważa życiowe zmiany. "To może brzmieć drastycznie"

"To może brzmieć drastycznie, ale moje imię w paszporcie to Michelle, a nikt tak na mnie nie mówi. To dziwne, bo nie utożsamiam się z tym imieniem. Myślałam o tym, żeby zmienić je na Mika" - powiedziała artystka, wzbudzając duże poruszenie wśród internautów.

Mika Urbaniak to polsko-amerykańska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Urodziła się w 1980 roku w Nowym Jorku jako córka słynnych muzyków jazzowych: Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka. Od najmłodszych lat miała kontakt z muzyką, a swoje pierwsze kroki stawiała w kręgach jazzowych i soulowych. Jej styl muzyczny to połączenie jazzu, soulu, hip-hopu i popu. W 2009 roku zadebiutowała albumem "Closer", a kolejne projekty - takie jak "Follow You" czy "Once in a Lifetime" - zapewniły jej popularność. Artystka mieszkała zarówno w USA, jak i w Europie, co wywarło wpływ na jej twórczość i wielokulturową tożsamość.