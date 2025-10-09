"Szok'n'Show" wypromował takie utwory jak "Szał", "Zegar", "Ostatni" z lutego 1996 roku oraz "Na nic gniew" z lipca 1996 roku. 30 grudnia 1996 roku album uzyskał status platynowej płyty, co tylko utwierdziło wokalistkę w przekonaniu, iż jej muzyka naprawdę rezonuje ze słuchaczami. Choć na chwilę zniknęła ze sceny, aby zająć się zdrowiem psychicznym, Polacy nigdy o niej nie zapomnieli - single z kultowego "Szok'n'Show" (i nie tylko) stale królowały w radiostacjach i "wychowywały" kolejne pokolenia fanów polskich dźwięków.

Edyta Bartosiewicz to jedna z legend polskiej sceny muzycznej. Jej utwory zna każdy

Edyta Bartosiewicz to jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, której utwory na stałe wpisały się w kanon polskiej muzyki. Jej hity, takie jak "Trudno Tak" czy "Jenny", są śpiewane przez kolejne pokolenia. Równocześnie artystka przez wiele lat zmagała się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły ją do wycofania się z życia publicznego.

Po sukcesach i intensywnej karierze w latach 90. Edyta Bartosiewicz zamilkła na lata. Przerwa w nagrywaniu nowych utworów i koncertowaniu trwała 14 lat i skończyła się w 2013 roku, kiedy artystka wydała album "Renovatio". Rok później pojawiła się kolejna płyta - "Love & more", a następnie w 2020 roku premierę miał krążek zatytułowany "Ten moment".

Droga do zdrowia Edyty Bartosiewicz. Artystka straciła głos

Edyta Bartosiewicz przyznała, że skorzystała z ośmioletniej psychoterapii, która pomogła jej w powrocie do zdrowia. "Wstydziłam się jako osoba publiczna prosić o pomoc. Pokazać się jako ta słaba, nic niewarta, kulejąca" - wyznała w rozmowie z magazynem "Pani".

Piosenkarka przez lata walczyła z depresją i silnym stresem, które znacząco wpłynęły na jej życie zawodowe i prywatne. Problemy były na tyle poważne, że artystka straciła głos, co zmusiło ją do przerwania kariery muzycznej na wiele lat.

Problemy zdrowotne Edyty Bartosiewicz były głównym powodem, dla którego zniknęła z życia publicznego. Utrata głosu, spowodowana stresem i depresją, odebrała jej możliwość kontynuowania kariery muzycznej. Jednak artystka nie poddała się i po latach wróciła na scenę. W 2020 roku wydała album "Ten moment", który był jej powrotem do świata muzyki. Dwa lata później zaprezentowała fanom płytę "Love (Remaster 2022)" - pokazała wszystkim, że wraca do formy i pełnej aktywności, a dzisiaj świętuje trzydziestolecie niezapomnianego albumu "Szok'n'Show".

