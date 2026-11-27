Po opuszczeniu boysbandu *NSYNC w 2002 roku kariera Justina Timberlake'a nabrała rozpędu. Z czasem muzyk stał się jednym z najpopularniejszych artystów w Hollywood. Liczne romanse pomogły mu w uzyskaniu rozgłosu, co przyczyniło się również do umocnienia jego pozycji w branży.

Po rozstaniu z "księżniczką popu", czyli Britney Spears, wokalista wydał utwór "Cry Me a River" i powrócił na pierwsze strony serwisów plotkarskich. Piosenkarz był widywany również z Lindsay Lohan, Cameron Diaz czy Scarlett Johansson, jednak gdy na gali Złotych Globów w 2007 roku poznał Jessikę Biel, zaczął się starać o utrzymanie związku.

Para wychowuje wspólnie dwóch synów. Przez długi czas związek Biel i Timberlake'a był przykładem zgodnego, szczęśliwego małżeństwa, które coraz rzadziej można spotkać w świecie show-biznesu. W ostatnich miesiącach zagraniczne media zaczęły huczeć od plotek o domniemanym kryzysie w związku celebryckiej pary. Jak wiadomo, wszystko przez coraz częstsze wybryki 45-latka, w tym m.in. jego problemy z prawem. Jak podaje Daily Mail, Jessica Biel "niewiele więcej jest w stanie znieść". Modelka miała postawić mężowi "brutalne ultimatum", gdyż "ma już dość jego ostatnich wybryków".

20 lat "FutureSex/LoveSounds". Płyta wypromowała przebój "SexyBack"

Justin Timberlake wstąpił z wizytą do programu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", aby razem z dziennikarzem i showmanem świętować dwudziestolecie wydania jego drugiego solowego albumu "FutureSex/LoveSounds". Przypomnijmy, że to właśnie ten krążek wypromował hit "SexyBack, otwiera się w nowym oknie", przy którym pomógł Timbaland.

Z kultowego albumu pochodzą w sumie trzy przeboje, które dotarły do 1. miejsca na liście Billboard Hot 100: "SexyBack", "My Love" oraz "What Goes Around… Comes Around".

Występ ten był również nowością dla programu "The Tonight Show" - Justin pojawił się w nim, transmitując tym samym swój występ z sali Rainbow Room w nowojorskim Rockefeller Center.

W ten sposób Jimmy Fallon i Timberlake spędzili razem amerykańskie Święto Dziękczynienia. Nie obyło się oczywiście bez humorystycznych skeczy i chwil oddechu od muzycznego świętowania. W pewnym momencie wokalista przebrał się z prowadzącym programu w kostium indyka i wskoczył do wanny wypełnionej pianą.

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