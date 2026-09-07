3 października 2026 r. Loreen miała zaplanowany koncert w warszawskim klubie Stodoła. Wydarzenie miało być częścią jej europejskiej trasy koncertowej, promującej najnowsze wydawnictwo "Wildfire". Niedawno, zupełnie niespodziewanie do mediów trafił komunikat o odwołanym wydarzeniu w naszym kraju, jak i całym tournee.

"Informujemy, że koncert Loreen zaplanowany na 3 października tego roku w klubie Stodoła w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty" - przekazywał zespół Live Nation Polska na początku sierpnia.

Piosenkarka anulowała wówczas całkowicie swoje show zaplanowane na letnie norweskie festiwale, a wrześniowe i październikowe daty trasy "The Wildfire Tour" miały zostać przesunięte na przyszły rok. "To nie była łatwa decyzja i naprawdę przepraszam za rozczarowanie. Wiem, że ci z was, którzy kupili bilety, czekali na to z niecierpliwością i nie jestem w stanie wam wystarczająco podziękować za wsparcie. Naprawdę chcę, aby ten koncert był dla was wszystkich niesamowitym przeżyciem i potrzebuję więcej czasu, aby w pełni zrealizować tę wizję. Uwierzcie mi... 'The Wildfire Tour' będzie świetna!" - pisała autorka hitów "Tattoo" i "Euphoria", zachęcając fanów do cierpliwego oczekiwania.

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Teraz przekazano, że organizatorom - w porozumieniu z ekipą Loreen - udało się znaleźć już nową datę koncertu w Polsce. W mediach społecznościowych Live Nation pojawiły się posty informujące o tym, że gwiazda Eurowizji wystąpi w naszym kraju 18 maja 2027 r. Miejsce show pozostało bez zmian - piosenkarka zaśpiewa w klubie Stodoła. "Zachowaj swój bilet, ponieważ będzie ważny na nową datę" - czytamy w komunikacie.

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27 marca tego roku Loreen podzieliła się z fanami swoim trzecim wydawnictwem, zatytułowanym "Wildfire". Płyta jest następcą krążka "Ride" wydanego w 2017 r.

Trasa promująca wydawnictwo miała ruszyć już we wrześniu, a polscy fani nie mogli doczekać się na powrót Loreen na naszą scenę. Szwedzka artystka od lat uwielbiana jest w naszym kraju i występowała przed tutejszą publicznością już wielokrotnie. W 2012 r. zaśpiewała w jednym z półfinałów programu Polsatu "Must Be The Music", rok później na festiwalu "Wianki nad Wisłą", a w 2023 r. wróciła do stolicy Polski, aby zagrać koncert z trasy w klubie Stodoła. W 2025 r. miała okazję zaśpiewać także na dwóch słynnych, letnich imprezach - Orange Warsaw Festivalu oraz BitterSweet Festivalu.