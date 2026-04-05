Mieczysław Fogg przez lata wiódł podwójne życie. Prawda wyszła na jaw dopiero po śmierci pierwszej żony

Muzyczna kariera Mieczysława Fogga trwała ponad sześćdziesiąt lat. Przed wybuchem II wojny światowej cieszył się w Polsce statusem wielkiej gwiazdy. Zagrał kilkanaście tysięcy koncertów, nagrał prawie 2000 utworów, a jego płyty i single sprzedały się w ponad 25 milionach egzemplarzy.

Zobacz również: Tymoteusz Hołysz

Bohater z pseudonimem "Ptaszek"

Podczas wojny Fogg angażował się w działania konspiracyjne pod pseudonimem "Ptaszek" i jako żołnierz brał udział w powstaniu warszawskim, śpiewając na barykadach dla podniesienia na duchu powstańców. W czasie okupacji ukrywał w swoim warszawskim mieszkaniu uciekinierów z żydowskiego getta - w tym dyrygenta kabaretu Qui pro Quo, Ignacego Singera, jego żonę i malutką córkę. Za swoją odwagę został uhonorowany po latach w Jerozolimie najwyższym tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Tajemnicze życie na dwa domy

Przez całe powojenne życie muzyk uchodził w oczach Polaków za ikonę i wzór elegancji, jednak przez lata skrywał miłosną tajemnicę. Oficjalnie tworzył z żoną Ireną niezwykle zgodne i idealne małżeństwo. Prawda wyglądała jednak zupełnie inaczej - Fogg od lat 60. wiódł w tajemnicy podwójne życie, ukrywając przed opinią publiczną swój wieloletni, zażyły romans z Zofią Szynagiel, która pracowała jako jego menedżerka.

Według doniesień bliskich, młodsza o 24 lata kochanka organizowała mu trasy i stale w nich towarzyszyła. Piosenkarz miał zmagać się z poważnymi rozterkami, uważając, że nie może zostawić swojej pierwszej żony, która wspierała go w czasie wojny. Prawda została ujawniona dopiero po śmierci pierwszej żony Fogga. Artysta sformalizował swój związek z Zofią w 1986 roku, zaledwie cztery lata przed własną śmiercią we wrześniu 1990 roku.

5 kwietnia o godzinie 20:25 na antenie TVP1 wyemitowany zostanie koncert "Cafe Fogg". Nazwa wydarzenia odnosi się do prowadzonej przez wokalistę w latach 1945-1946 kawiarni. Na scenie pojawią się gwiazdy takie jak: Sława Przybylska, Andrzej Piaseczny, Alicja Szemplińska i Ralph Kamiński, które zaprezentują własne aranżacje przebojów Mieczysława Fogga.

Ta kobieta ukrywała to przed Miuoshem latami. Poruszenie w najnowszym odcinku "Must Be The Music" Polsat Promocja