"Podczas porannego spaceru po Krakowie widziałem wiele imponujących zabytków architektury. Nie mogę się doczekać dzisiejszego koncertu. Jestem w formie i gotowy na resztę trasy. Do zobaczenia?" - napisał Mick Hucknall na Facebooku, prezentując zdjęcie z centrum Krakowa.

Z kolei na Instagramie wokalista opublikował jesienną fotografię wykonaną na Plantach. W mediach społecznościowych pozostałych muzyków Simply Red również możemy znaleźć zdjęcia ze stolicy Małopolski. Gitarzysta Kenji Suzuki odwiedził m.in. Rynek ("ładna pogoda").

Simply Red w Tauron Arenie Kraków. 40 lat na scenie

Dodajmy, że w ramach trasy z okazji 40-lecia działalności Simply Red wieczorem pojawi się w Tauron Arenie Kraków. Przed Brytyjczykami na scenie wystąpi Zuta, poznański duet, który tworzą wokalistka Zuta Lipowicz i gitarzysta Maks Mikulski. W sprzedaży zostały ostatnie bilety na koncert organizowany przez Live Nation.

Ekipa dowodzona przez Micka Hucknalla ma na koncie ponad 50 mln sprzedanych płyt. Wszystkie 13 studyjnych albumów, poczynając od debiutanckiego "Picture Book" (1985) do "Time" (2023), znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy bestsellerów.

Na szczyt tamtejszego zestawienia singli dotarł jedynie utwór "Fairground" z 1995 r., ale lista ich wielkich przebojów obejmuje również takie hity, jak "Money's Too Tight To Mention", "Holding Back the Years", "If You Don't Know Me by Now", "Stars", "Angel" (z udziałem Fugees), "The Air That I Breathe" i "Sunrise".

