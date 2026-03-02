Michał Wiśniewski, znany Polakom przede wszystkim jako lider grupy Ich Troje, niewątpliwie pozostaje jedną z najbarwniejszych postaci rodzimego show-biznesu. Media od lat interesują się kontrowersyjnymi opiniami i oryginalnym stylem życia gwiazdora. Obecnie muzyk pojawia się na pierwszych stronach gazet głównie ze względu na kolejne - piąte - małżeństwo. Choć ma na swoim koncie już kilka miłosnych skandali i nieudanych związków, od sześciu lat wiernie trwa u boku Poli, z którą doczekał się dwójki pociech.

Kryzys w małżeństwie Michała i Poli Wiśniewskich. Wszystko przez budowę wymarzonego gniazdka?

Ostatnio internet obiegły przykre wieści na temat małżeństwa Michała oraz Poli Wiśniewskich. Okazuje się, że para zmaga się z poważnym kryzysem. Na YouTube'owym kanale lidera Ich Troje pojawiła się obszerna rozmowa, w której wokalista i jego żona przyznali, że ich związek nie jest w najlepszej formie. Jak sami stwierdzili, przyczynił się do tego wyjątkowo intensywny tryb życia, liczne obowiązki oraz trwająca budowa wymarzonego domu.

"Wiedziałam, że to będzie angażujący bardzo projekt i że nie będzie łatwy, ale nie spodziewałam się tego, że koszty będą tak ogromne. Że praktycznie będziemy się nie widywać albo będziemy się widywać w bardzo niewielkim stopniu" - wyjaśniała sytuację Pola.

Budowa wymarzonej rezydencji pod Warszawą trwa już kilka lat. Choć Michał Wiśniewski wydawał się zachwycony efektami, które z każdym miesiącem są coraz bardziej widoczne, okazuje się, że całe wyzwanie kosztuje go o wiele więcej niż spore pieniądze. Wraz z Polą wkładają w projektowanie i budowę domu ogrom wysiłku oraz stresu. To wyraźnie odbija się na ich życiu prywatnym oraz relacji.

Michał Wiśniewski pochwalił się łazienką w swojej luksusowej willi. Jak idzie budowa?

Pomimo problemów w małżeństwie, budowa trwa dalej, a Michał Wiśniewski chętnie chwali się w sieci postępami, które mają miejsce na terenie wymarzonej willi. Tym razem gwiazdor pokazał zdjęcia projektu nowej łazienki. Pomieszczenie urządzono w luksusowym stylu - nie brakuje tam eleganckiego marmuru na ścianach, przełamanego ciepłem drewna. Piosenkarz zdecydował się na duże lustra oraz kontrastowe, minimalistyczne wyposażenie.

Najważniejszym punktem łazienki jest duża, wolnostojąca wanna, dzięki której zarówno Wiśniewski, jak i jego żona Pola, będą mogli pozwolić sobie na chwile relaksu. W pomieszczeniu nie brakuje także designerskich ozdób, takich jak podświetlenie lustra czy oryginalne lampy. Widać, że każdy kolejny element zjawiskowej willi artysty jest starannie przemyślany i zaprojektowany z myślą o nowoczesnych, szykownych pokojach, współgrających ze sobą nawzajem.

Projekt nowej łazienki Michała Wiśniewskiego Instagram @m_wisniewski1972 materiał zewnętrzny

