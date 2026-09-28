Michał Wiśniewski i Mandaryna w połowie lipca tego roku wywołali ogromne poruszenie w polskim show-biznesie. 20 lat po rozwodzie ogłosili, że zdecydowali się do siebie wrócić. Choć po rozstaniu utrzymywali przyjacielskie stosunki, niekiedy występowali razem na scenie i wychowywali wspólnie dwójkę dzieci - Xaviera oraz Fabienne - nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek dadzą sobie drugą szansę.

Początkowo para ukrywała łączące ich uczucie i dopiero w momencie, w którym sprawa rozwodu Michała i jego piątej żony Poli przycichła, zdecydowali się na szczerość. Nie tylko zdradzili w mediach, że ponownie się spotykają, lecz także wydali wspólną miłosną piosenkę "Będzie było" i odsłonili kulisy odrodzenia swoich uczuć.

"Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym" - mówił lider Ich Troje zaraz po ogłoszeniu rewelacji.

"Teraz odkrywam go na nowo. To jest ten sam człowiek, a jednak bardzo dla mnie nowy. To jest dla mnie wielka przyjemność. Uważam, że on do mojego życia - to jest też niewiarygodne - wprowadza jakiś taki porządek. To jest niesamowite" - dodawała Mandaryna w rozmowie z Małgorzatą Rozenek-Majdan.

Michał Wiśniewski nie szczędzi Mandarynie komplementów. Wspiera ukochaną przy okazji jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Widać, że para nie szczędzi sobie czułych słów - nawet publicznie. W ostatnim czasie szczególnie wylewny jest Michał, który wspiera ukochaną w jej tanecznym wyzwaniu. Autorka hitu "Ev'ry Night" bierze bowiem udział w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie u boku Krystiana Rzymkiewicza walczy o Kryształową Kulę na parkiecie. Choć jej ukochany, ze względu na zawodowe obowiązki, nie może być obecny na widowni każdego z odcinków, okazuje miłość ciepłymi słowami i komplementami.

"Marta Wiśniewska - moja miłość, kobieta, która całe życie wstaje wtedy, kiedy inni odpadają. Patrzę na Ciebie na tym parkiecie i mam gęsią skórkę. Jesteś u siebie" - pisał w mediach społecznościowych tuż przed drugim odcinkiem show Polsatu.

Michał Wiśniewski zebrał się na kolejne czułe wyznanie. "Ona jest w każdej odpowiedzi, nawet kiedy nie ma jej w pytaniu"

W niedzielę, 27 września, na Instagramie czerwonowłosego wokalisty pojawił się kolejny romantyczny wpis, kierowany do Mandaryny. Gwiazdor zamieścił zdjęcie prosto z pokładu samolotu i oprócz miłosnych wyznań, podzielił się z fanami dawką charakterystycznego humoru.

"Dziś nie ja siedzę za sterami. O czym myślę? Czekam na Wasze typy w komentarzach. A) Czy moja fryzura może oficjalnie robić za światło antykolizyjne? Czerwona, na samej górze, widać ją z kilometra. Brakuje tylko, żeby migała. B) Kapitan i drugi pilot nie jedzą tego samego - na wypadek zatrucia. Dziś w tym fotelu jestem i kapitanem, i drugim pilotem… więc biorę i kurczaka, i makaron. Procedury to procedury. C) Czy klaskać po lądowaniu? Pilot we mnie mówi: 'spokojnie, to zwykła robota'. Polak we mnie już rozgrzewa dłonie" - zaczął Wiśniewski.

Na końcu zdradził, kto tak naprawdę zaprząta jego myśli podczas samolotowych podróży. "D) Wszystkie powyższe naraz. No i Marta - ona jest w każdej odpowiedzi, nawet kiedy nie ma jej w pytaniu" - napisał z czułością artysta.