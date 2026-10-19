Michał Wiśniewski i Mandaryna w połowie roku przekazali nowinę, która zszokowała fanów. Gwiazdorska para, na początku lat 2000. tworząca jeden z najpopularniejszych związków w rodzimym show-biznesie, postanowiła do siebie wrócić. Ich małżeństwo w 2006 r. zakończyło się rozwodem, lecz Wiśniewscy przez kolejne dwie dekady utrzymywali przyjacielskie stosunki, wychowując w zgodzie dwójkę dzieci. Mimo to niewielu przypuszczało, że kiedyś zdecydują się dać sobie drugą szansę.

"Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym" - mówił lider Ich Troje zaraz po ogłoszeniu miłosnych rewelacji.

Niedługo po tym, jak gwiazdorska para ogłosiła swój wielki powrót, Mandaryna została uczestniczką 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". "Sala zdecyduje i taniec towarzyski zdecyduje, jakie mam papiery na taniec i czy będę musiała schylić pokornie głowę. Nie wiem, na ile hip-hop przeszkodzi mi, a na ile mi pomoże" - mówiła pełna obaw tuż przed startem programu. Ostatecznie z odcinka na odcinek coraz bardziej zachwyca jurorów oraz widzów, będąc jedną z faworytek do zgarnięcia Kryształowej Kuli.

Michał Wiśniewski otworzył się na temat relacji z Mandaryną! "Dla nas to jest eksperyment - robimy wszystko, co możliwe, żeby on się udał"

Michał Wiśniewski nieustannie wspiera swoją ukochaną w drodze do zwycięstwa. Choć nie zawsze może być obecny na nagraniach odcinków, dopinguje Martę na odległość - publikując romantyczne wpisy w swoich mediach społecznościowych. W minioną niedzielę czerwonowłosy wokalista pojawił się na widowni "TzG", a po nagraniach udzielił wywiadu Pudelkowi, w którym otworzył się na temat rozwijającej się relacji miłosnej między nim i drugą żoną.

Wokalista Ich Troje opowiedział, jak po latach wygląda jego relacja z Mandaryną i czy zakochani radzą sobie z zainteresowaniem mediów ich miłością. "Wszystko to się teraz odbywa bardzo zdawkowo, bo my chcemy zadbać przede wszystkim o siebie. Dla nas to jest eksperyment, w takim słowa znaczeniu, że my robimy wszystko, co możliwe, żeby on się udał" - wytłumaczył.

Michał Wiśniewski zdradził, co dwie dekady temu wpłynęło na jego rozstanie z Mandaryną

W wywiadzie gwiazdor ujawnił także, co jego zdaniem wpłynęło na rozpad małżeństwa z Martą 20 lat temu. "To taka używka, która na pewno wciągnęła mnie w bagno bardzo duże i wiele lat trwało, aż się z tego wykaraskałem" - ujawnił Wiśniewski, mówiąc wprost o swoim uzależnieniu.