Michał Wiśniewski zaskoczył słowami o Mandarynie. "To eksperyment"

Michał Wiśniewski po raz pierwszy pojawił się na widowni trwającej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wybrał nieprzypadkowy moment, bo w odcinku rodzinnym Mandarynie na parkiecie towarzyszył ich syn Xavier. Razem z Etiennette Wiśniewską zaśpiewał podczas ich występu, który jurorzy ocenili na maksymalne 40 punktów.

Po programie lider Ich Troje nie szczędził Mandarynie i Xavierowi pochwał. Sam nie chciał jednak przypisywać sobie zasług za ich sukces. Jak podkreślił, oboje wykonali ogromną pracę, a on mógł jedynie wesprzeć ich ze sceny.

Więcej uwagi przyciągnęły jego słowa o relacji z byłą żoną. Choć w ostatnim czasie para przestała ukrywać, że ponownie jest sobie bliska, Wiśniewski nie chce jeszcze stawiać sprawy jednoznacznie.

Michał Wiśniewski i Mandaryna nie są jeszcze parą?

"My na razie nie tworzymy związku. Nasz związek to jest eksperyment, dlatego że my chcemy ze sobą być, ale bycie ze sobą to jest codzienność" - wyjaśnił w rozmowie z Kozaczkiem.

Wspólnej codzienności na razie im brakuje. Wiśniewski dużo koncertuje, a Mandaryna spędza kolejne tygodnie na treningach do "Tańca z Gwiazdami". Muzyk przyznał niedawno, że widują się obecnie rzadziej niż kiedykolwiek. Mimo tęsknoty zachęcał fanów do głosowania na byłą żonę i życzył jej dotarcia do finału.

Dopiero po zakończeniu programu oboje będą mogli przekonać się, jak ich relacja wygląda poza spotkaniami pomiędzy zawodowymi obowiązkami.

"Zobaczymy, co przyjdzie w momencie, kiedy zaczniemy ze sobą obcować codziennie" - stwierdził Wiśniewski.

Wokalista zdaje sobie sprawę, że samo dawne uczucie może nie wystarczyć, aby ponowna próba się udała. Zastanawia się również, czy po tylu latach uda im się odbudować namiętność potrzebną do stworzenia trwałego związku. Dlatego tym razem nie chce niczego przyspieszać.

"Ta miłość nas przerosła"

Wiśniewski i Mandaryna pobrali się w 2002 roku, a ich małżeństwo zakończyło się cztery lata później. Wspólnie wychowywali Xaviera i Fabienne, jednocześnie koncertując oraz występując w reality show "Jestem, jaki jestem". Muzyk przyznaje, że nie były to warunki sprzyjające spokojnemu budowaniu rodziny.

Ich życie prywatne śledziła wówczas cała Polska, a on sam zmagał się z uzależnieniem. Dziś nie chce wracać do programu, ponieważ wie, co działo się poza nagrywanymi fragmentami.

"Ta miłość była bardzo duża i ona nas po prostu też przerosła" - powiedział. Po dwóch dekadach chce zaoferować Mandarynie przede wszystkim spokój, którego, jak sam ocenia, wcześniej nie potrafił jej dać.

Oboje próbują teraz stworzyć relację na nowych zasadach, korzystając z doświadczeń wyniesionych z kolejnych związków. Wiśniewski podkreśla jednak, że odpowiedzialność za jej powodzenie spoczywa na nich obojgu.

"Spróbujemy tego nie zepsuć. Oboje, bo to nie jest tak, że tylko jedna osoba" - zaznaczył.

Michał i Pola Wiśniewscy wydadzą wspólne oświadczenie

Lider Ich Troje został również zapytany o Polę Wiśniewską. Małżonkowie są w trakcie rozstania, ale pozostają w stałym kontakcie ze względu na swoich synów, Falco Amadeusa i Noela Cloé.

"My z Polą bardzo dużo rozmawiamy, wychowujemy dwójkę fantastycznych chłopców" - zapewnił wokalista.

Na szczegółowe wyjaśnienia dotyczące ich sytuacji trzeba jeszcze poczekać. Wiśniewski zapowiedział, że nie zamierza wypowiadać się w imieniu Poli ani ujawniać uzgodnień bez jej zgody. Gdy oboje uznają, że nadszedł odpowiedni moment, opublikują wspólny komunikat.

"Myślę, że wydamy oświadczenie, kiedy emocje opadną. Najgorzej robić takie rzeczy w emocjach. Nie mogę niczego zdradzać, bo zrobimy to razem" - podsumował.