"21 listopada Atlas Arena zamieni się w wielką dyskotekę z czterema godzinami nieprzerwanej zabawy, tańca i muzyki, która definiowała tamtą dekadę" - czytamy w zapowiedzi koncertu "Back to the 90's" w Łodzi.

Organizatorzy właśnie ogłosili, że do grona gwiazd dołączy Michał Wiśniewski. Wokalista grupy Ich Troje przypomni takie przeboje, jak m.in. "A wszystko to, bo ciebie kocham", "Powiedz" czy "Zawsze z tobą chciałbym być".

Michał Wiśniewski i inne gwiazdy lat 90. na wielkiej dyskotece w Łodzi

Na scenie pojawią się także zagraniczne gwiazdy tamtej dekady - brzmienie eurodance'u przywoła Haddaway, pamiętany z wielkiego hitu "What Is Love", a taneczne klimaty wrócą za sprawą grupy 2 Unlimited (przeboje "No Limit", "Get Ready For This", "Twilight Zone" czy "Tribal Dance"). Głosami belgijsko-holenderskiego duetu byli wokalistka Anita Doth i raper Ray Slijngaard. Od 2022 r. u boku tego drugiego występuje wokalistka Michèle Karamat Ali.

Podczas czterogodzinnej imprezy w Atlas Arenie pojawią się jeszcze goście specjalni. O oprawę muzyczną całego wieczoru zadba DJ i promotor muzyki eurodance, który połączy występy kolejnych gwiazd w jedną, nieprzerwaną imprezę.

"Wielka dyskoteka w stylu lat 90. to także oprawa wizualna, neony, światła, konfetti i scenografia inspirowana dekadą walkmanów, kolorowych dresów i plakatów z magazynu 'Bravo'. Organizatorzy zachęcają do przygotowania stylizacji w klimacie tamtych lat" - czytamy.

Bilety na "Back to the 90's":

Płyta - 149 zł - strefa stojąca, przeznaczona dla osób, które chcą przez cztery godziny tańczyć i bawić się w rytmie największych hitów lat 90.

Golden Circle - 199 zł - strefa bezpośrednio przy scenie.