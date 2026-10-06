Michał Wiśniewski zabrał głos w sprawie byłej partnerki. "Ja z Polą cały czas rozmawiam"

Lider Ich Troje odniósł się do tego, jak obecnie wyglądają jego stosunki z żoną. Według jego zapewnień oboje nadal rozmawiają, a medialny obraz ich rozstania nie oddaje wszystkiego, co dzieje się między nimi. Wspomniał również o pocałunku w sądzie, któremu obserwatorzy przypisywali szczególne znaczenie: "Ja z Polą cały czas rozmawiam. To ludzie odebrali wtedy ten pocałunek w sądzie jako jakiś symbol. Ja mam z nią bardzo dobre relacje w kontekście tego, że nie ma serialu 'mąż i żona', tylko jest serial 'mama i tata' i on zawsze będzie trwał" - wyznał Wiśniewski w rozmowie z "Faktem".

Rozstanie w cieniu medialnych doniesień

Deklaracja wokalisty pojawia się po miesiącach publikacji dotyczących rozpadu jego piątego małżeństwa. W materiale przypomniano zarówno doniesienia o ponownym zbliżeniu Michała do Mandaryny, jak i publiczne wypowiedzi Poli dotyczące rozstania.

Sam Wiśniewski wcześniej przedstawiał rozwód jako wyjątkowo trudne doświadczenie. Opowiadał także o obszernych dokumentach złożonych przez Polę w sądzie. Według jego relacji pozew liczył 700 stron, a jedna z rozpraw dotyczyła zabezpieczenia kontaktów z dziećmi.

W rozmowie z "Faktem" Wiśniewski przywołał również swoje poprzednie związki. Przekonywał, że po rozstaniach potrafił układać relacje z byłymi partnerkami, a wypracowane porozumienie służyło dzieciom: "Tak było bardzo podobnie zresztą w moich poprzednich relacjach. I dlatego te dzieci są tak dobrze wychowane" - stwierdził.

Nie podał jednak konkretnego terminu zakończenia obecnej sprawy. Zapytany o możliwość szybkiego sfinalizowania rozwodu, ograniczył się do krótkiej odpowiedzi: "Dajcie nam czas".