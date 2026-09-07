W niedzielę, 6 września, w Polsacie wystartowała nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowali się m.in. Helena Englert, Izabela Kuna, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Kaeyra, a także Mandaryna. Autorka hitu "Ev'ry Night" ma wieloletnie doświadczenie w hip hopie, lecz taniec towarzyski był dla niej nowością. "Sala zdecyduje, jakie mam papiery na taniec i czy będę musiała schylić pokornie głowę. Nie wiem, na ile hip-hop przeszkodzi mi, a na ile mi pomoże" - mówiła jeszcze przed programem w rozmowie z Interią Muzyką.

Na parkiecie Mandaryna poradziła sobie jednak doskonale. Po tygodniach treningów pod czujnym okiem Krystiana Rzymkiewicza nauczyła się kroków do energicznej samby, za którą para otrzymała od jury wysokie noty - 28 punktów. "Doświadczenia nie oszukasz, masz to w sobie" - mówił Tomasz Wygoda tuż po występie. To uplasowało Wiśniewską w czołówce tabeli, ex aequo z Heleną Englert i jej partnerem Romanem Osadichym.

Michał Wiśniewski zabrał głos przed startem 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tak wspiera ukochaną

Tuż przed startem pierwszego odcinka 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w sieci głos zabrał Michał Wiśniewski, który postanowił zwrócić się do swojej ukochanej i jej tanecznego partnera. W opublikowanym wpisie wspomniał o historii łączącej go z Mandaryną - o ich uczuciach, wspólnym wychowywaniu dzieci, a także karierze zawodowej.

"Życie zatańczyło z nami po swojemu - raz walc, raz tango, czasem samba, w której nikt nie znał kroków. Ale z tego tańca zostało to, co najpiękniejsze: nasze dzieci i szacunek, który nie potrzebuje choreografii" - napisał poetyckim językiem czerwonowłosy wokalista.

"Ponad ćwierć wieku temu na scenę Ich Troje weszła dziewczyna, która tańczyła tak, że zapominałem tekstu własnych piosenek. Patrzyłem na nią zza mikrofonu i nie umiałem oderwać wzroku. Dziś wieczorem będzie na nią patrzeć cała Polska - i wiem, że też nie oderwie" - dodał lider Ich Troje.

Na koniec piosenkarz okazał wsparcie drugiej żonie i podkreślił, jak dużo znaczy dla niego to, że podjęła się tanecznego wyzwania. "Marto, jestem z Ciebie dumny. W programie jesteś Parą nr 2. W tańcu dla mnie od zawsze byłaś numerem 1" - czytamy.

Ukochana nie pozostawiła tego bez komentarza. "O wow! Michaś najpiękniej Ci dziękuję. Dam z siebie max" - napisała Mandaryna.

Michał Wiśniewski zwrócił się do tanecznego partnera Mandaryny. "Masz w rękach skarb"

Wreszcie Michał Wiśniewski zwrócił się także do tanecznego partnera swojej ukochanej, Krystiana Rzymkiewicza. Nakazał mu uważać na Mandarynę, choć prędko stwierdził, że nie ma czego się obawiać i mu ufa. "Krystian - masz w rękach skarb. Nie upuść (Żartuję. Widziałem, jak tańczysz - jest w dobrych rękach)" - napisał, po czym zaapelował do fanów, aby głosowali na parę numer 2. w telewizyjnej rywalizacji.