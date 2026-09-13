6 września w Polsacie wystartowała nowa edycja "Tańca z gwiazdami". W programie na parkiecie zaprezentowali się m.in. Helena Englert, Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk, Kaeyra, Monika Borzym, Krzysztof Kwiatkowski i Piotr Gumulec. Swoje taneczne umiejętności pokazała także Mandaryna.

To właśnie ona - w parze z Krystianem Rzymkiewiczem - w pierwszym odcinku zdobyła najwięcej, bo 28 punktów, ex aequo z Heleną Englert i jej partnerem Romanem Osadichym.

- Sala zdecyduje, jakie mam papiery na taniec i czy będę musiała schylić pokornie głowę. Nie wiem, na ile hip-hop przeszkodzi mi, a na ile mi pomoże - mówiła Mandaryna jeszcze przed programem w rozmowie z Interią Muzyką.

Michał Wiśniewski kibicuje Mandarynie w "Tańcu z gwiazdami"

Na kilka godzin przed drugim odcinkiem (niedziela, godz. 19:55 w Polsacie) apel do widzów w mediach społecznościowych opublikował Michał Wiśniewski, który w połowie tego roku po 20 latach od rozwodu zszedł się z Mandaryną.

We wpisie podkreślił ogrom pracy, którą wykonuje Krystian Rzymkiewicz.

"Czapki z głów, chłopie. Naoglądałem się ostatnio tabloidowych wypowiedzi i w żadnej z nich nie było tego, co najważniejsze: ile ten człowiek realnie odwala roboty. Godziny na sali, kiedy reszta świata jeszcze śpi. Cierpliwość. Spokój. I to, że stoi murem przy Marcie dokładnie wtedy, kiedy dookoła robi się głośno" - zwrócił uwagę wokalista Ich Troje.

Nie zabrakło też słów na temat jego ukochanej.

"Marta Wiśniewska - moja miłość, kobieta, która całe życie wstaje wtedy, kiedy inni odpadają. Patrzę na Ciebie na tym parkiecie i mam gęsią skórkę. Jesteś u siebie. I pierwsza przyznasz, że bez Krystiana by Cię tam nie było. Dlatego mam do Was jedną prośbę: PARA NUMER 2. Głosujcie na nią i na niego. Będzie cudnie" - zaapelował Michał Wiśniewski.

Mandaryna i Michał Wiśniewski - historia wielkiej miłości

Przypomnijmy, że Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Michał Wiśniewski wzięli ślub cywilny w lutym 2002 r. Blisko dwa lata później, w grudniu 2003 r., ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Tym razem ślub był kościelny, a odbył się za kołem podbiegunowym - w Kirunie w Szwecji. Cała Polska miała możliwość śledzenia uroczystości, bo ceremonię pokazała telewizja TVN, która realizowała reality show "Jestem jaki jestem" o życiu Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał doczekali się dwójki dzieci: Xaviera Michała (ur. 2002) i Fabienne Marty (ur. 2003). Czerwonowłosy wokalista po rozwodzie z tancerką i choreografką był jeszcze żonaty trzykrotnie - w marcu ogłosił, że rozpadło się jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską.

Z tego ostatniego związku pochodzi dwóch najmłodszych synów Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023). Wiśniewski poza dwójką dzieci z Mandaryną ma jeszcze dwie córki Etiennette Annę (ur. 2006) i Vivienne Viennę (ur. 2008) z małżeństwa z Anną Świątczak.