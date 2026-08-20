Michał Wiśniewski to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, wieloletni lider Ich Troje i wykonawca przebojów takich jak "Zawsze z tobą chciałbym być" czy "Powiedz". Słynie jednak nie tylko ze swoich scenicznych popisów, lecz także kontrowersji w życiu prywatnym. Piosenkarz ma bowiem za sobą sporo małżeństw zakończonych rozwodem, a obecnie jest w trakcie rozstania z piątą żoną, Polą, przy okazji którego zdecydował się na powrót do drugiej z wybranek serca, Mandaryny.

Wiśniewski odchował z autorką hitu "Ev'ry Night" dwójkę dzieci - Xaviera i Fabienne. Doczekał się też pociech ze swoją trzecią żoną, Anną Świątczak, wraz z którą wychował Etiennette Annę i Vivienne Viennę. Pola Wiśniewska urodziła mu z kolei Falco Amadeusa i Noela Cloe, o których toczą się sądowe batalie.

Michał Wiśniewski zabrał 18-letnią córkę na wycieczkę. Pokazał rodzinny kadr z restauracji!

Jedna z córek, których Michał Wiśniewski doczekał się z Anną Świątczak - Vivienne - skończyła w tym roku 18 lat. Lider Ich Troje ostatnio wybrał się z dorosłą już pociechą na zagraniczną wyprawę. Wspólnie opuścili Polskę i udali się do stolicy Wielkiej Brytanii, aby zjeść wykwitną kolację, ale przede wszystkim wziąć udział w koncercie światowej gwiazdy, Ariany Grande, która odbywa swoją rezydencję koncertową w Londynie.

"Londyn z moją córką Vivienne. Najpierw kolacja u przyjaciół w Villa Di Geggiano - jeden deser, dwie łyżeczki i zero szans dla mnie w tej walce. A dziś wieczorem koncert Ariany Grande. Tak, dobrze widzicie, idę posłuchać, jak to robi konkurencja. Podobno śpiewa trochę wyżej niż ja" - napisał Michał Wiśniewski publikując wspólne zdjęcie z córką z ekskluzywnej restauracji.

"Takie chwile zostają w człowieku dłużej niż niejeden własny koncert. Kocham cię, córeczko" - podsumował swój wpis czerwonowłosy gwiazdor.

Fani zachwyceni widokiem Wiśniewskiego i Vivienne. "Super wyglądacie"

Po pokazaniu zdjęcia z 18-letnią pociechą, Michała Wiśniewskiego zalała fala komentarzy od fanów. Większość osób życzyła artyście i jego córce świetnej zabawy na wycieczce, inni zaś zachwycili się tym, że gwiazdor zawsze znajduje czas na rodzinne spędzanie czasu. "Miłego koncertu", "Bawcie się dobrze!", "W takim towarzystwie na pewno to będzie super spędzony czas", "Wspólne chwile córki z tatą to coś naprawdę wyjątkowego", "Miło się na was patrzy", "Ale super wyglądacie", "Michał jak promienieje" - czytamy na Instagramie.