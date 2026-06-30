Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, jest legendą polskiej estrady. Czerwonowłosy wokalista zasłynął dzięki przebojom, takim jak "Zawsze z tobą chciałbym być" czy "A wszystko to... (bo ciebie kocham)", zaś jego kontrowersyjny styl bycia oraz bezkompromisowa szczerość wypowiedzi sprawiają, że od lat przyciąga uwagę fanów. Tym razem przyciągnął ją szczerym wyznaniem - na panelu dyskusyjnym przyznał się do wszystkich popełnionych błędów, ale też wyliczył największe życiowe sukcesy.

Michał Wiśniewski ze szczerym wyznaniem. "Jestem uniewinnionym oszustem"

53- letni Michał Wiśniewski jest jednym z najbardziej charakterystycznych polskich muzyków. Polscy fani wokalisty uwielbiają jego nostalgiczne utwory z czasów grupy Ich Troje, jak i solowe projekty, które odcięły gwiazdora od przypisywanej mu "łatki" lidera grupy. Teraz piosenkarz dokonał autoprezentacji podczas minionego Kongresu Zero i zdecydował się na serię prywatnych wyznań, które mogą zdziwić niejednego.

Wokalista wziął udział w dyskusji na temat hejtu i podnoszenia się z kryzysów wizerunkowych. Na oczach tysięcy zgromadzonych dokonał rachunku sumienia, opowiedział o swoich porażkach i swojej największej dumie - dzieciach.

"Przede wszystkim jestem, co jest najbardziej obraźliwe, piosenkarzem. W drugiej kolejności jestem oszustem, niestety, uniewinnionym, ale jednak oszustem. Jestem przede wszystkim bawidamkiem ze względu na to, że obecnie rozwodzę się po raz piąty. No i najbardziej chyba dumny jestem z tego, że jestem dzieciorobem, i to wcale nie ze względu na świadczenia, które temu przysługują, tylko po prostu, że to są moje największe przeboje" - wyznał piosenkarz.

"No ja jestem alkoholikiem, z tym się nie da dyskutować, wprawdzie niestety suchym, czego bardzo żałuję na kolejnej wszywce. I przede wszystkim jestem hazardzistą, wprawdzie niegrającym, ale wiadomo. To pasuje do mojego wizerunku" - dodał.

Przypomnijmy, że Michał Wiśniewski przeszedł przez cztery rozwody, zaś obecnie jest w trakcie trwania piątego - z byłą ukochaną, Polą. Lider Ich Troje ma sześcioro dzieci: jest ojcem Xaviera i Fabienne (ze związku z Martą "Mandaryną" Wiśniewską), Etiennette Anny i Vivienne Vienny (ze związku z Anną Świątczak), a także Falco Amadeusa i Noëla Cloé, których mamą jest Pola Wiśniewska. Muzyk niedawno opowiedział o tym, że zdecydował się na wazektomię.

Jak się okazuje, muzyk przeszedł zabieg na prośbę już niedługo byłej żony. Choć wazektomia jest odwracalna, artysta nie planuje cofnąć decyzji. Jak stwierdził, nie planuje już powiększać swojej rodziny. "Można odwrócić, ale myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera" - wyznał wokalista.

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