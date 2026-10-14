Już dziś, o godz. 20:30, Polsat wyemituje kolejny odcinek programu "K2. Jedziemy po bandzie", w którym nie zabraknie dobrej zabawy i niewygodnych pytań. Bez hamulców o swoim życiu opowie Michał Wiśniewski, który jako gość specjalny będzie nie tylko bohaterem zabawnego wywiadu, lecz także inspiracją dla skeczy znanych kabareciarzy.

"Celebryta, wokalista i dzieciorób Michał Wiśniewski!" - odważnie przedstawi artystę prowadzący już w pierwszych minutach odcinka. Sam zainteresowany od razu sprostuje pierwsze dwa tytuły, gdyż - jak podkreśli - na ścianki nie chodzi, więc do prawdziwego celebryty mu daleko, a śpiewających zna o wiele lepszych. "Ja bym obraził wszystkich wokalistów, gdybym powiedział, że śpiewam. Ale tworzę wspaniały klimat" - usłyszymy z ust muzyka.

Michał Wiśniewski "niczego nie żałuje". W programie Polsatu opowie o tym, jak roztrwonił majątek

Najmocniejszym punktem odcinka będzie temat pieniędzy. Lider Ich Troje bez ogródek opowie o ogłoszonej niegdyś upadłości oraz majątku sięgającym dziesiątek milionów złotych. "Po prostu się poślizgnąłem bardzo fajnie za swoje" - stwierdzi. "Na życiu" - doda po chwili. Artysta wymieni kobiety, używki, samochody, egzotyczne wycieczki i luksusowe apartamenty jako rzeczy, które pozwalały mu się wyszaleć. "Generalnie fajnie się żyło. (…) Niczego nie żałuję. Zrobiłbym to jeszcze raz" - przyzna odważnie, dodając, że jego najdroższy Mercedes kosztował aż 1,3 mln złotych.

W programie Wiśniewski udowodni, że nie stara się uciec od dawnych skandali. Wspomni nawet swój słynny strój à la Borat z Wysp Zielonego Przylądka. "Nie wstydzę się, bo to byłem cały ja" - padnie z ust czerwonowłosego gwiazdora.

Co jeszcze wydarzy się w odcinku z Michałem Wiśniewskim?

Po rozmowie bez hamulców widzowie Polsatu zobaczą premierowe skecze, w których nie zabraknie odniesień do gościa specjalnego odcinka. Później Michał Wiśniewski trafi także "pod ostrzał" pytań z serii "Serio, nie na serio", gdzie zmuszony będzie wybierać między Star Trekiem i Star Warsami, a także sobotnią imprezą i zaszyciem się w domowym zaciszu.