Michał Wiśniewski ujawnił, co łączy go z Adamem Małyszem. "Nie miałem szans"

Piosenka wraz z teledyskiem ma pojawić się na początku 2027 roku, tuż przed kinową premierą filmu "Adam". Sam tytuł odsyła do okrzyku Włodzimierza Szaranowicza, który stał się jednym z symboli czasów, gdy skoki narciarskie śledziła niemal cała Polska.

Adam Małysz dobrze pamięta początek XXI wieku. Gdy on seryjnie wygrywał na skoczniach, Ich Troje zdobywało szczyty list przebojów i wypełniało największe obiekty w kraju.

"Jego piosenki leciały w radiu, telewizji, na imprezach. Każdy je znał. Trochę śmieszne, że po tylu latach nasze drogi spotykają się właśnie przy filmie o moim życiu" - stwierdził sportowiec.

Wiśniewski również wrócił wspomnieniami do tamtego okresu. W 2001 roku wystąpił podczas zawodów w Zakopanem. Rok później obaj spotkali się na gali Telekamer. Małysz i Wiśniewski zostali nominowani w kategorii "Sukces roku", ale statuetka ostatecznie trafiła do skoczka.

"Adam sprzątnął mi Telekamerę sprzed nosa. Zasłużenie! Z kimś, kto wygrywał nawet z grawitacją, nie miałem szans" - zażartował lider Ich Troje.

Michał Wiśniewski i Adam Małysz mieli żony z Wisły

Muzyk przypomniał też o mniej oczywistym związku obu historii. Izabela Małysz pochodzi z Wisły. W tym samym mieście urodziła się Dominika Tajner, z którą Michał Wiśniewski był związany przez siedem lat.

Dominika jest córką Apoloniusza Tajnera, wieloletniego trenera Adama Małysza. Z kolei jej brat Tomisław Tajner, również były skoczek, wystąpił w teledysku Wiśniewskiego do piosenki "Filiżanka".

Film "Adam" pokaże początki małyszomanii

Fabuła "Adama" obejmie okres poprzedzający zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni i wybuch ogólnopolskiej popularności Małysza. Film pokaże jego sportowe porażki, zwątpienie oraz relację z Izabelą, która wspierała go jeszcze przed największymi sukcesami.

W Adama Małysza wcielił się Bartłomiej Deklewa, a jego przyszłą żonę zagrała Maja Szopa. Paweł Koślik pojawi się jako Apoloniusz Tajner, natomiast w pozostałych rolach zobaczymy Tomasza Kota, Ireneusza Czopa, Piotra Głowackiego i Dorotę Pomykałę.

Film w reżyserii Tomka Matuszczaka trafi do kin 29 stycznia 2027 roku