Michał Wiśniewski szczerze o związku z Mandaryną. "Został popełniony błąd"

Michał Wiśniewski potwierdził powrót do Mandaryny w lipcu 2026 roku. Para wcześniej ponownie zaczęła ze sobą pracować i spędzać więcej czasu. Wtedy okazało się, że uczucie między nimi nie wygasło. W programie "Mówię wam!" lider Ich Troje opowiedział Mateuszowi Hładkiemu, dlaczego zdecydowali się spróbować jeszcze raz.

"Wiadomo, gdzieś tam to życie toczy się, pisze własny scenariusz i kiedy zaczęliśmy rozmawiać i trochę pracować razem, okazało się, że gdzieś ta chemia jest taka, że doszliśmy do wniosku - w bardzo dużym skrócie, proszę państwa - że gdzieś po drodze został popełniony błąd, który warto spróbować naprawić. A może czegoś nauczyliśmy się przez te 20 lat?" - powiedział Wiśniewski.

Muzyk nie sprecyzował, o jaki błąd chodziło. Zaznaczył natomiast, że oboje są dziś bogatsi o doświadczenia, których nie mieli podczas pierwszego związku.

Wiśniewski i Mandaryna byli małżeństwem w latach 2002-2006. Mają dwoje dzieci: Xaviera i Fabienne.

Wiśniewski o powrocie do Mandaryny. "Chodzimy jak dwa pieski"

Mateusz Hładki zapytał również, jak po tak długiej przerwie wygląda ich bliskość. Wiśniewski odpowiedział, że nadal widzi w Marcie tę samą osobę, z którą związał się przed laty.

"W dalszym ciągu to jest ta sama Mandaryna, która była 20 lat temu. To jest ten sam Michał Wiśniewski, który był 20 lat temu" - mówił. Jednocześnie oboje ponownie uczą się bycia razem.

"Chodzimy jak dwa pieski i wąchamy się nawzajem. Staramy się zrobić wszystko, żeby - może głupio to zabrzmi - o siebie zadbać, bo chyba na tym to wszystko polega w związku" - dodał wokalista.

Codzienność będzie dla nich sprawdzianem

Wiśniewski nie przesądza, jak zakończy się ich kolejna próba. "Nie ma nigdy gwarancji sukcesu, ale bardzo chcemy spróbować i robimy to po prostu konsekwentnie" - podkreślił.

Już wcześniej w rozmowie z Kozaczkiem mówił, że najwięcej wyjaśni wspólna codzienność. Na razie oboje są zajęci pracą i nie spędzają ze sobą tyle czasu, ile typowa para.

"Zobaczymy, co przyjdzie w momencie, kiedy zaczniemy ze sobą obcować codziennie" - stwierdził. Dopiero wtedy przekonają się, czy ich relacja po latach rzeczywiście działa inaczej niż za pierwszym razem.