Małżeństwo Michała i Poli Wiśniewskich dobiegło końca w marcu tego roku. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2020 r. i od sześciu lat prowadziła wspólne życie, wychowując dwójkę dzieci i budując wymarzony dom pod Warszawą. Kobieta była piątą żoną gwiazdora. Ostatecznie ich uczucie nie przetrwało próby czasu, a związku nie udało się uratować - do sądu trafiły dokumenty rozwodowe.

Niedługo później okazało się, że rozstanie nie będzie należało do łatwych. Pola miała obarczać winą Michała, a nawet sugerowała, że ją zdradził. Publicznie prała rodzinne brudy, a do sądu złożyła kilkaset stron dokumentów. "To jest na pewno najtrudniejsze rozstanie w moim życiu. Mam nadzieję, że da się to poukładać. (...) Nigdy żadna z moich byłych żon nie wchodziła z pozwem na 700 stron na salę, więc generalnie na razie muszę się z tym oswoić. Mam nadzieję, że rozsądek wygra" - mówił piosenkarz po jednej z pierwszych rozpraw.

Niedługo później Michał Wiśniewski zaskoczył swoich fanów i poinformował, że znalazł pocieszenie w ramionach innej. Ponownie odżyły w nim uczucia do drugiej żony - Mandaryny - z którą zakończył romantyczną relację ponad dwie dekady temu. Byli zakochani przez lata przyjaźnili się i wychowywali dwójkę pociech, Xaviera oraz Fabienne, ale nikt nie przypuszczał, że postanowią dać sobie drugą szansę.

Michał i Pola Wiśniewscy wydali wspólne oświadczenie. "Kończymy nasze małżeństwo. Za porozumieniem i bez orzekania o winie"

Pod koniec października okazało się, że rozwód Michała i Poli może przebiec znacznie łagodniej niż mogłoby się wydawać. Para zamieściła bowiem w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie, w którym podkreśliła, że decyzja o rozstaniu została podjęta wspólnie, przez co w sądzie nie będą szukać jednego winnego. "Kończymy nasze małżeństwo. Za porozumieniem i bez orzekania o winie, bo koniec końców nie chodzi o to, kto miał rację, tylko o to, co będzie dalej. Z czasem zaczęliśmy patrzeć inaczej na nasze wspólne życie i to doprowadziło nas do tej decyzji. Podjęliśmy ją wspólnie z szacunkiem dla siebie nawzajem i bez udziału osób trzecich" - informowali Wiśniewscy.

"Dobro naszych dzieci jest dla nas oczywiste i nie podlega dyskusji. Ale rodzina to coś więcej. To wzajemne wsparcie w życiu, nadrzędna powinność każdej rodziny, także takiej, która od dziś wygląda trochę inaczej. I szacunek. Przestajemy być małżeństwem. Nie przestajemy być rodziną. Dziękujemy tym, którzy byli obok i tym, którzy po prostu o nic nie dopytywali. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i naszych dzieci" - dodawali, podkreślając, że chcą zachować między sobą dobre stosunki przede wszystkim ze względu na dzieci.

Michał Wiśniewski po rozstaniu z Polą wciąż zajmuje się dziećmi. "To się nie zmieni"

Lider Ich Troje już zdążył pokazać, że nie rzuca słów na wiatr. Udowodnił, że pomimo rozwodu nie rezygnuje z rodziny i obowiązków ojca. Gdy tylko Pola wyjechała na pewien czas za granicę, aby wziąć udział w nagraniach show "Królowa przetrwania", artysta zajął się synami.

W najnowszym wywiadzie piosenkarz odniósł się do całej sytuacji i potwierdził to, co przekazał w oświadczeniu wspólnie z Polą. Wyznał, jak jego zdaniem będzie wyglądał teraz podział obowiązków w rodzinie. "My jesteśmy rodzicami. Serial 'Pan i pani W.' się zakończył, ale mama i tata będą trwać całe życie. To się nie zmieni" - mówił w rozmowie z Kozaczkiem.

Michał i Pola Wiśniewscy ostudzili emocje i coraz łagodniej przechodzą przez rozstanie. "Na samym końcu zwycięża zdrowy rozsądek"

54-latek przyznał, że obecnie coraz spokojniej podchodzi do rozstania z Polą, a jego piąta żona również jest w stanie opanować emocje. Wcześniejsze obarczanie się winą i publiczne pranie brudów miało jego zdaniem wynikać z tego, że uczucia brały górę, a te nigdy nie są łatwe przy rozpadzie związku. Wiśniewski podkreśla natomiast, że żadna ze stron nigdy nie miała wobec siebie złych intencji.

"Reagujemy emocjonalnie na próbę atakowania swojej rodziny. W dalszym ciągu uważam, że na to nigdy nie pozwolę i nic mnie przed tym nie powstrzyma" - powiedział piosenkarz, nawiązując do fali krytyki spływającej na jego rodzinę.

Na koniec lider Ich Troje podkreślił, że zdążyli już z Polą pogodzić się z rzeczywistością. Teraz patrzą na swoją historię z szacunkiem, nie chcąc jednocześnie zaprzepaścić tego, co udało im się przez kilka ostatnich lat zbudować. "Na samym końcu zwycięża zdrowy rozsądek poprzez wspomnienia tego, co było dobre" - podsumował Michał Wiśniewski.