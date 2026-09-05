Michał Wiśniewski próbował ratować małżeństwo z Polą. Jedna chwila zmieniła wszystko

Michał Wiśniewski czeka na zakończenie małżeństwa z Polą Wiśniewską. Do ich rozstania odniósł się podczas piątkowego koncertu w Opolu. Nie zrobił tego jednak w formie przygotowanego oświadczenia. Osobista historia pojawiła się przy okazji zapowiedzi jednego z utworów.

Wiśniewski opowiadał ze sceny o materiale, na który czekał przez osiem lat. Gdy w końcu otrzymał jedną z piosenek, w jego życiu prywatnym trwał poważny kryzys.

Wokalista postanowił puścić utwór żonie. Jej reakcja sprawiła, że zaczął inaczej patrzeć na ich małżeństwo.

"Akurat w takim bardzo trudnym momencie, kiedy walczyłem o swoje małżeństwo. I pamiętam, że puściłem tę piosenkę mojej żonie i było zero odzewu. Pomyślałem sobie, że już wiem, co z nami się stało" - powiedział publiczności.

Nie zdradził, jak wyglądała późniejsza rozmowa z Polą. Z jego wypowiedzi wynikało, że brak odpowiedzi odebrał jako znak, że nie potrafią już porozumieć się tak jak wcześniej.

Michał i Pola Wiśniewscy się rozwodzą

Para wzięła ślub w 2020 roku i ma dwóch synów, Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Informacje o kryzysie małżeńskim zaczęły pojawiać się pięć lat później. Oboje zabierali później głos w sprawie rozstania, komentując między innymi doniesienia dotyczące jego powodów oraz alimentów.

Dla lidera Ich Troje jest to piąty rozwód. Wcześniej jego żonami były Magda Femme, Mandaryna, Anna Świątczak i Dominika Tajner.



