Michał Wiśniewski ponad dwie dekady walczył z nałogiem. "Czasami mam do małżonek pretensje"

Lider zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski od lat uznawany jest za ikonę polskiej piosenki. Muzyk zdobył popularność dzięki przebojom takim jak "Zawsze Z Tobą Chciałbym Być... (Przez Miesiąc)", "A Wszystko To... (Bo Ciebie Kocham)" czy "Powiedz". Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad głośno o nim było nie tylko za sprawą pełnej sukcesów kariery muzycznej, ale także burzliwego życia prywatnego. Dziś gwiazdor związany jest z młodszą od niego o 12 lat Polą, z którą zajmuje się dwójką dzieci. Przed laty stabilność i spokój dalekie były codzienności Wiśniewskiego.

Michał Wiśniewski otwarcie o swoich problemach

Muzyk odwiedził niedawno program "Daję słowo. Maciej Orłoś", gdzie przyznał, że ma żal do byłych partnerek. Wyraził jednak zrozumienie, tłumacząc, że przez ponad dwie dekady zmagał się z poważnym uzależnieniem: "Ja miałem piękne żony. Czasami mam do tych szacownych małżonek pretensje, że tak szybko ze mnie zrezygnowały, ale absolutnie je rozumiem, bo ja przez cały okres tych małżeństw piłem day by day".

W rozmowie Wiśniewski tłumaczył, że bardzo długo walczył z nałogiem i niełatwo było mu odpuścić. Do tego dochodziły koncerty, których gwiazdor początkowo nie wyobrażał sobie grać na trzeźwo. Wspominając przeszłość, wokalista zwrócił się do Jacka Łągwy, przyjaciela z Ich Troje, z którym przez lata wyrobił nawyk picia przed koncertami: "Ja nie wiem, czy my byśmy byli w stanie zagrać te wszystkie koncerty wtedy na trzeźwo. Nie próbowaliśmy. Mi się wydawało, że w ogóle na trzeźwo nie potrafię zagrać. Kiedy w 2018 r. przestałem pić, to pamiętam, że ten pierwszy raz, jak wychodziłem na scenę, to wydawało mi się, że to jest w ogóle chore, że to się nie może udać".

