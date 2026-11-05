Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, jest legendą polskiej estrady. Czerwonowłosy wokalista zasłynął dzięki przebojom, takim jak "Zawsze z tobą chciałbym być, otwiera się w nowym oknie" czy "A wszystko to... (bo ciebie kocham), otwiera się w nowym oknie", zaś jego kontrowersyjny styl bycia oraz bezkompromisowa szczerość wypowiedzi sprawiają, że od lat stale przyciąga uwagę fanów. Jak idzie mu budowa domu, o której wielokrotnie wspominał w mediach?

Michał Wiśniewski buduje dom. Lata temu zarabiał setki tysięcy za koncert

Michał Wiśniewski jest jednym z najbardziej charakterystycznych polskich muzyków. Polscy fani wokalisty uwielbiają jego nostalgiczne utwory z czasów grupy Ich Troje, jak i solowe projekty, które odcięły gwiazdora od przypisywanej mu "łatki" lidera grupy. Jakiś czas temu gwiazdor zdradził, ile wynosiło najwyższe honorarium, jakie otrzymał za zaśpiewanie kilku utworów.

"Jakieś 250 tysięcy, chyba..." - zdradził w rozmowie z Kubą Kucharskim na kanale Momenty. Choć ćwierć miliona złotych to kwota rekordowa, inne wypłaty również pozwalały gwiazdorowi na wystawne życie. Jak sam stwierdził, nie żałuje, iż szybko roztrwonił majątek.

"Graliśmy tyle koncertów, że nie wiadomo było, jak tę kasę nosić. Masz 100 tys. za koncert, jedziesz w trasę - 180 koncertów. (...) Policzmy - 35 mln zarobiłem przez 10 lat. Wychodzi po 3,5 mln rocznie" - wspominał Wiśniewski w wywiadzie dla Weszło, jednak teraz zdradził, iż to właśnie dzięki wielu partnerom budowa jego domu rzeczywiście doszła do skutku.

Jak wygląda nowy dom Michała Wiśniewskiego? Wokalista podzielił się wizualizacjami

Na rozległej posesji, w otoczeniu brzóz i sosen, stanął okazały dom o powierzchni aż 570 m². Wiśniewski od początku nie ukrywał, że w realizacji tego ambitnego projektu wspierało go wielu partnerów biznesowych. Ich zaangażowanie pozwoliło mu zaprezentować pierwsze wizualizacje wnętrz posiadłości.

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"Wieża, tu Wiśnia. Cztery dni na Warsaw Home, scena Wiśnia Buduje. Lądowanie zaliczone, nogi zostały na stoisku. Ze sceny powtarzałem: błędy przynoszę swoje, rozwiązania przynoszą partnerzy. Nikt nie zaprotestował. Nawet ja. (...) Marketing w budownictwie ma ogromne znaczenie i będzie miał coraz większe. Nic jednak nie zastąpi odwiecznego 'polecam'. Kampania kończy się z budżetem. 'Polecam' zostaje na lata. Jak dom" - napisał na swoim Instagramie, dziękując tym samym wielu partnerom, którzy pomogli w sfinalizowaniu projektu.

Nowy dom Michała Wiśniewskiego Instagram: @m_wisniewski1972 materiał zewnętrzny

W materiale widzimy dom utrzymany w stonowanych, minimalistycznych kolorach - na Instagramie możemy zauważyć m.in. dach pokryty panelami fotowoltaicznymi, panoramiczne okna z widokiem na las, designerską sofę czy pełnowymiarowy stół bilardowy.