Michał Wiśniewski podjął decyzję w sprawie ślubu z Mandaryną. "Będzie nam trudno"

Ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie początku lat 2000. Ceremonię zorganizowano w 2003 roku w lodowym pałacu w szwedzkiej Kirunie, a jej kulisy mogli oglądać widzowie reality show "Jestem jaki jestem".

Ponad 20 lat później byli małżonkowie znów są razem. Informacja o ich powrocie pojawiła się w lipcu 2026 roku i szybko wywołała pytania o to, czy para po raz kolejny stanie na ślubnym kobiercu.

Michał Wiśniewski nie planuje ślubu z Mandaryną

W rozmowie z Pomponikiem Michał Wiśniewski przyznał, że nie widzi potrzeby organizowania następnej ceremonii. Zaznaczył jednocześnie, że nie wie, jak do tej kwestii podchodzi Mandaryna.

"Nie myślimy o tym, bo my jesteśmy po ślubie i myślę, że nie ma takiej potrzeby. Nie wiem, jakiego zdania jest Marta, ale ja nie odczuwam takiej potrzeby" - wyjaśnił.

Wokalista chce, aby tym razem ich relacja rozwijała się bez presji związanej z kolejnymi deklaracjami. Jak mówi, oboje przede wszystkim cieszą się z tego, że po latach ponownie udało im się do siebie zbliżyć.

"Myślę, że cieszymy się sobą i budujmy fajną, ciekawą, długotrwałą relację, bo najwyraźniej, jeśli nie będziemy ze sobą, będzie nam trudno znaleźć partnera" - stwierdził.

Muzyk zażartował także, że sam potrafi wystawiać cierpliwość swoich partnerek na próbę. "Wyczerpuję cierpliwość partnerki. Każdej" - podsumował.

Michał Wiśniewski i Mandaryna byli małżeństwem przez cztery lata

Michał Wiśniewski i Mandaryna pobrali się w 2002 roku, a ich małżeństwo zakończyło się rozwodem cztery lata później. Mają dwoje dzieci, Xaviera i Fabienne.

Po rozstaniu oboje układali sobie życie u boku innych partnerów. Pomimo rozwodu pozostawali jednak w kontakcie, nie tylko ze względu na dzieci. W ostatnich latach coraz częściej pojawiali się również razem na scenie.

Dziś nie zamierzają wracać do dawnego małżeństwa w formalnym znaczeniu. Z wypowiedzi lidera Ich Troje wynika, że znacznie ważniejsza jest dla nich szansa na stworzenie relacji, która tym razem przetrwa dłużej.