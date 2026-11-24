Michał Wiśniewski od kilku lat buduje swój wymarzony dom pod Warszawą. Pierwotnie miał zamieszkać w nim ze swoją piątą żoną, Polą, i ich wspólnymi synami, lecz kilka miesięcy temu para poinformowała o kryzysie w swoim związku. Budowa rezydencji pochłonęła ich oboje na tyle, że zapomnieli o pielęgnowaniu swojego uczucia. Ogrom wysiłku i stres przełożyły się na kłopoty w małżeństwie, którego ostatecznie nie udało się uratować. Obecnie para jest w trakcie rozwodu.

Mimo zawirowań 54-letni wokalista stara się ukończyć budowę wymarzonej posiadłości sam - budynek czeka bowiem na wykończenie od trzech lat. Niezwykle pomocni są partnerzy, z którymi Wiśniewski podjął się współpracy i dzięki którym ma środki finansowe na podejmowanie kolejnych kroków.

Michał Wiśniewski zirytował się przez pytanie o budowę domu. "Nie powtarzajcie tych bzdur"

W ostatnim czasie o budowie domu Michała Wiśniewskiego ponownie zrobiło się niezwykle głośno. Wszystko za sprawą mylących informacji, przekazywanych dalej w interncecie. Według nich wokalista miał wybudować sobie dom o powierzchni sięgającej 570 metrów kwadratowych. Okazuje się, że budynek, w którym chce zamieszkać lider Ich Troje jest o wiele mniejszy, a metraż dopełnia biuro.

"To nie jest 500 metrów nowego domu. Nie powtarzajcie tych bzdur. W domu jest 280 metrów i 300 metrów biura. (…) Pomyliłaś się dlatego, że biuro to nie jest dom. Tam siedzą obcy ludzie (…) Dom to jest twoja bezpieczna przystań. Przystań tam, gdzie możesz się zająć sobą, gdzie przebywasz z rodziną" - powiedział czerwonowłosy gwiazdor w rozmowie z Kozaczkiem.

Michał Wiśniewski wcześniej nie potrafił oddzielić pracy od życia codziennego

Wiśniewski wyraźnie zaznaczył, że opisywanie jego przyszłego domu jako rezydencji przekraczającej 500 metrów kwadratowych, jest niezgodne z prawdą. W wywiadzie dodał, że nie bez powodu podjął decyzję o rozgraniczeniu przestrzeni biurowej od codziennej. Dotychczas piosenkarz mieszkał w miejscu, które pełniło zarówno rolę domu, jak i centrum dowodzenia zawodowego.

"My przez ostatnie lata mieszkaliśmy w domu pełnym ludzi. Mamy agencję koncertową, która organizuje i koncerty i prowadzi artystów, więc tak naprawdę nie wiem, czy chciałabyś, żeby u ciebie w domu, w pokoju przebywało 6-8 osób. Nikt by nie chciał, więc nie można tego w ten sposób traktować" - zauważył.