Michał Wiśniewski to jeden z najsłynniejszych wokalistów w Polsce, wieloletni lider zespołu Ich Troje i artysta bezkompromisowy, którego życie prywatne, a w szczególności liczne małżeństwa oraz rozwody, nieustannie są przedmiotem zainteresowania mediów.

Gwiazdor już 9 września tego roku skończy 54 lata. Postanowił spędzić wyjątkowy dzień tam, gdzie najlepiej się czuje - na scenie, razem z fanami. Zapowiedział specjalny, urodzinowy koncert w prestiżowym Amfiteatrze w Opolu, gdzie zaprezentuje się wraz z grupą Ich Troje. Wybrzmią przeboje takie jak "A wszystko to... (bo ciebie kocham)!", "Powiedz" czy "Zawsze z Tobą chciałbym być...". Nie zabraknie hucznego świętowania i widowiskowych niespodzianek, z których słyną występy kultowej formacji.

"Drodzy Fani, Przyjaciele! Już 4 września widzimy się w Amfiteatrze w Opolu, żeby razem świętować moje 54. urodziny - Urodziny Wiśni!" - poinformował Michał Wiśniewski w najnowszym poście na Instagramie, w którym przypomniał słuchaczom o nadchodzącym wydarzeniu.

Michał Wiśniewski opublikował post, w którym zaprosił na swój urodzinowy koncert! Huczne świętowanie odbędzie się w Opolu

"To nie będzie zwykły koncert. To będzie emocjonalny rollercoaster z nutką czerwonych włosów, błyskiem reflektorów i niepowtarzalną energią! Żeby nic was nie zaskoczyło, wrzucamy kilka kluczowych informacji, które pomogą wam przetrwać ten wieczór w prawdziwie IchTrojowym stylu" - zapowiada wokalista.

Według opublikowanych przez Michała Wiśniewskiego informacji otwarcie bram na wyjątkowy, urodzinowy koncert będzie miało miejsce o godz. 19:00, a start występu Ich Troje zaplanowano na godz. 21:00.

Ich Troje szykują specjalne spotkanie dla wiernych fanów. Słuchacze mogą liczyć na pamiątkowe zdjęcia

Z najnowszego postu wokalisty dowiadujemy się też, jak będzie wyglądało wykonywanie pamiątkowych zdjęć z osobami, które posiadają bilety platynowe na opolski koncert. "Zdjęcia robi nasz fotograf - telefony zostają w kieszeniach" - podkreśla czerwonowłosy gwiazdor. Sesja odbędzie się w sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

Na urodzinowy koncert w Opolu uczestnicy mogli kupić też wejściówki diamentowe, za sprawą których czeka ich spotkanie z zespołem Ich Troje dzień przed koncertem. Wówczas zjedzą z Michałem Wiśniewskim oraz ekipą kolację i również będą mieli szansę na pamiątkowe fotografie. Szczegóły dotyczące wydarzenia zostały przesłane do posiadaczy tego typu biletów mailowo.