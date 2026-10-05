W rozmowie z "Kozaczkiem" Michał Wiśniewski wspomniał o budowie domu, która trwa dłużej, niż zakładał. Głównym problemem jest brak wolnych ekip budowlanych. Dla Wiśniewskiego to jednak coś więcej niż kolejna inwestycja. Dom ma być symbolem nowego etapu i miejscem, w którym rodzina będzie spędzać czas razem: "My chcemy zacząć wszystko od zera. Żeby nic nam nie przypominało przeszłości".

Wokalista nie ukrywa, że wspólne mieszkanie z byłą, a dziś znów obecną partnerką, to dla niego oczywisty kolejny krok: "To jest naturalna kolej rzeczy. Ja mogę też zamieszkać z Martą. Nie mam z tym żadnego problemu, ale wiadomo, jest nam prościej, jak ja dokończę [budować dom]".

Dzieci wyfruwają z gniazda

W domu Mandaryny jest coraz mniej domowników. Fabienne mieszka już na swoim, a Xavier przygotowuje się do przeprowadzki. Wiśniewski nie chce, by Marta została sama w dużym, pustym domu, i liczy, że przeprowadzi się do niego. Zaznacza jednak, że niczego jej nie narzuca: "Jak się zdecyduje, to będzie, ale nic na siłę"

Rozmowa ukazała się po wyjątkowo emocjonującym odcinku "Tańca z Gwiazdami". W odcinku rodzinnym Mandaryna zatańczyła z synem Xavierem do piosenki "Zawsze z tobą chciałbym być", która ma dla nich szczególne znaczenie. Na żywo zaśpiewali ją Michał Wiśniewski i jego córka Etiennette, a z widowni kibicowały Fabienne i Vivienne.