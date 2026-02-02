Michał Wiśniewski o kryzysie w małżeństwie. "W każdej plotce jest trochę prawdy"

Niedawno na swoim Instagramie Michał Wiśniewski przeprowadził transmisję na żywo. Odpowiadał tam na pytania od fanów, którzy zastanawiali się m.in. czy będzie on współpracował jeszcze ze swoją byłą żoną Mandaryną.

Dał jasno do zrozumienia, że choć nowej muzyki nie powinniśmy się spodziewać, bardzo możliwe, że zobaczymy ich jeszcze razem na scenie: "Chyba nie, bo gramy zupełnie inną muzykę. (...) Ale na wspólne występy jak najbardziej". Wspomniał również o rozstaniu z Mandaryną: "My od zawsze mieliśmy przelot, no wiadomo. Był bardzo trudny czas rozstania… ale minęło. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr".

Michał Wiśniewski o kryzysie w związku

W pewnym momencie dyskusja przeszła na temat obecnego małżeństwa muzyka z Polą Wiśniewską. Para doczekała się dwójki dzieci, a teraz jest w trakcie budowy wymarzonego domu. Niedawno w opublikowanym w serwisie YouTube materiale, para wyznała, że natłok obowiązków oraz stres związany z budową mocno nadwyrężył ich relację.

Podczas transmisji przyznał, że pojawiające się w mediach plotki i szczegóły na temat relacji mają częściowe pokrycie w rzeczywistości. Nie chciał jednak rozwijać bardziej swojej wypowiedzi, dając fanom do zrozumienia, że nie jest to łatwa sprawa: "W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live'a".

