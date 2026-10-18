Przypomnijmy, że niedzielny odcinek "Tańca z gwiazdami" (godz. 19:55 w Polsacie) odbędzie się pod hasłem Disney Night. Pary na parkiecie zatańczą do wielkich przebojów z animacji Disneya. O Kryształową Kulę i nagrody pieniężne (200 tys. zł dla gwiazdy oraz 100 tys. zł dla tancerza) walczy już tylko osiem par.

Do grona faworytów zaliczani są Mandaryna i jej taneczny partner Krystian Rzymkiewicz.

Michał Wiśniewski kibicuje Mandarynie na widowni "Tańca z gwiazdami"

"Dziś wieczorem zamieniam kokpit na fotel pasażera. Pierwszy raz spędzę na widowni 'Tańca z Gwiazdami' CAŁY program, od startu do lądowania. Pasy zapięte, a telefon wyjątkowo NIE w trybie samolotowym, bo trzeba głosować. Przy okazji spełniam marzenie mamy, która chciała zobaczyć to wszystko na żywo. Mama leci pierwszą klasą, a ja robię za stewarda: woda, chusteczki i pełna obsługa w razie turbulencji emocjonalnych" - ogłosił Michał Wiśniewski na kilka godzin przed programem.

Lider Ich Troje ujawnił, że jego ukochana będzie Śpiącą Królewną - zatańczy do piosenki "Once Upon a Dream", którą w filmie z 1959 r. śpiewali Mary Costa i Bill Shirley. W 2014 r. na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu "Czarownica" swoją wersję tego utworu nagrała Lana Del Rey.

"Marta będzie Śpiącą Królewną. Najbardziej niewyspaną w historii, bo treningi trwają od rana do nocy. W lotnictwie z takim deficytem snu nie dopuściłbym jej do lotu, a ona na parkiecie i tak fruwa. Żaden ze mnie książę, ale sami wiecie, że zasłużyła na pocałunek. Ten biorę na siebie, Wy bierzcie telefony. Jury daje punkty, ale zakończenie tej bajki piszecie Wy" - zaapelował Michał Wiśniewski do widzów Polsatu.

Zwrócił się też bezpośrednio do ukochanej, dodając, że będzie klaskał najgłośniej w całym studiu (zaraz po mamie). "Niech ta bajka trwa jak najdłużej, najlepiej do samego finału" - zakończył wokalista Ich Troje.

Dodajmy, że w niedzielnym odcinku "Tańca z gwiazdami" gościnnie zaśpiewają Edyta Górniak i Natalia Kukulska (odpowiednio piosenki z "Pocahontas" i "Herkulesa"). Ta pierwsza wokalistka pojawi się także jako piąty sędzia.

Mandaryna i Michał Wiśniewski - historia wielkiej miłości

Przypomnijmy, że Marta "Mandaryna" Wiśniewska, otwiera się w nowym oknie i Michał Wiśniewski wzięli ślub cywilny w lutym 2002 r. Blisko dwa lata później, w grudniu 2003 r., ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Tym razem ślub był kościelny, a odbył się za kołem podbiegunowym - w Kirunie w Szwecji. Cała Polska miała możliwość śledzenia uroczystości, bo ceremonię pokazała telewizja TVN, która realizowała reality show "Jestem jaki jestem" o życiu Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał doczekali się dwójki dzieci: Xaviera Michała (ur. 2002) i Fabienne Marty (ur. 2003). Czerwonowłosy wokalista po rozwodzie z tancerką i choreografką był jeszcze żonaty trzykrotnie - w marcu ogłosił, że rozpadło się jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską.

Z tego ostatniego związku pochodzą dwaj najmłodsi synowie Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023). Wiśniewski poza dwójką dzieci z Mandaryną ma jeszcze dwie córki Etiennette Annę (ur. 2006) i Vivienne Viennę (ur. 2008) z małżeństwa z Anną Świątczak.