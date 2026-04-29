Od wielu miesięcy plotkowano o kłopotach w związku Michała Wiśniewskiego i Poli, która w 2020 r. została piątą żoną gwiazdora. Para wychowywała wspólnie dwójkę dzieci i kilka lat temu rozpoczęła budowę wymarzonego domu. Z czasem okazało się, że prace przy rezydencji pod Warszawą pochłonęły ukochanych na tyle, że zapomnieli o sobie nawzajem. Lider Ich Troje chętnie publikował w sieci postępy na budowie i zachwycony był efektami, lecz ostatecznie wszystko kosztowało go o wiele więcej niż pieniądze. Ogrom wysiłku i stres przełożyły się na kłopoty w małżeństwie, którego - jak ostatnio przyznał sam piosenkarz - "nie udało się uratować".

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner są siedem lat po rozwodzie. Wciąż potrafią utrzymać dobre relacje

Zanim wokalista związał się z Polą, przeszedł przez cztery inne nieudane małżeństwa. Ostatnią z wybranek jego serca była Dominika Tajner. Po miesiącu od nieszczęśliwych wieści Michał Wiśniewski pojawił się u boku byłej małżonki w programie "Pytanie na śniadanie". W rozmowie z Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem ex-para opowiedziała o kulisach swojej relacji, która - nawet po rozstaniu - wydaje się zdrowa.

Przed kamerami celebryci wspomnieli o tym, jak układało im się, gdy byli jeszcze zakochani. Na pytanie o to, jakim byli małżeństwem, Dominika Tajner odpowiedziała wprost: "Ognistym i dalej się ogniście się czasami wymieniamy zdaniami. I też czasami nie żałujemy sobie złośliwości. Ale chcemy dla siebie po prostu dobrze i to jest najważniejsze".

Po rozwodzie w relacji Tajner i Wiśniewskiego króluje szczerość. Choć poróżnili się w kwestii miłości, wciąż potrafią być dla siebie przyjaciółmi. "Kwintesencją dziewięciu lat bycia razem jest to, żeby kontynuować to, co w tej przyjaźni budowanej przez dziewięć lat było najlepsze" - wyznał ze swojej perspektywy wokalista.

Co było najlepsze w małżeństwie Michała Wiśniewskiego i Dominiki Tajner? Docenili wspólne wychowanie dzieci

Prowadząca program TVP próbowała dowiedzieć się także, co było najlepsze w relacji celebrytów. Okazuje się, że Dominika i Michał bardzo doceniali ciepło domowego ogniska, które udało im się stworzyć, pomimo wychowywania wspólnie dzieci z poprzednich małżeństw. "Całą masa rzeczy, przede wszystkim stworzyliśmy bardzo fajną rodzinę patchworkową. W najważniejszym momencie dla naszych dzieci - i dla Dominiki, i dla moich - potrafiliśmy im dać komfort dorastania" - stwierdził piosenkarz.

"Dla mnie to było też bardzo ważne, jak Michał wychowywał mojego syna i że dalej mają kontakt. To jest piękne i bardzo to szanuję. Szanuję też to, że ja mogę zawsze liczyć na Michała" - dodała Dominika Tajner.

Oto przepis byłych małżonków na dobre relacje po rozwodzie. "Rozmawiać, szanować się"

Po zejściu z anteny ex-partnerzy za kulisami zostali dopytani o swój przepis na udane relacje po burzliwym rozstaniu. Tajner zaznaczyła, że jej zdaniem nie ma na to gotowej recepty i różne rzeczy mogą zadziałać przy różnych osobach. Jednocześnie wyjaśniła: "My się po prostu lubimy. To jest chyba słowo kluczowe". "Rozmawiać, szanować się. Właśnie o ten szacunek chodzi" - podsumowali wspólnie celebryci.

