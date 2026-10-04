Michał Wiśniewski dostał propozycję ślubu. "Zgodzić się czy odmówić?"

Michał Wiśniewski opowiedział o sprawie na Instagramie. Nie zdradził, kto poprosił go o poprowadzenie ceremonii ani kiedy miałaby się ona odbyć. Przyznał za to, że propozycja mocno go zaskoczyła.

"Pierwszy raz w życiu ktoś mnie poprosił, żebym udzielił ślubu. Humanistycznego. Ja, facet, który na ślubach grał dotąd zawsze jedną rolę: pana młodego. Wprawy mi nie brakuje, ale po drugiej stronie jeszcze nie stałem" - napisał.

Michał Wiśniewski nie wie, czy przyjąć propozycję

Ślub humanistyczny jest symboliczną ceremonią, którą para może ułożyć według własnego pomysłu. Nie ma charakteru religijnego, a w Polsce sam w sobie nie wywołuje skutków prawnych. Wiśniewski zastanawia się jednak, czy udział w takiej uroczystości da się pogodzić z jego wiarą.

"I tu zaczynają się turbulencje. Jestem osobą wierzącą i nigdy tego nie ukrywałem. Z jednej strony wiara, z drugiej dwoje ludzi, którzy się kochają. Od kilku dni krążę w strefie oczekiwania i nie wiem, na który pas podejść" - wyjaśnił.

W dalszej części wpisu muzyk poruszył również temat oceniania cudzych związków. Pisał o reakcjach na pary różniące się pochodzeniem lub kolorem skóry, wspomniał także o osobach tej samej płci. Całość przedstawił z perspektywy fikcyjnego "wujka", który podczas rodzinnych spotkań zawsze ma coś do powiedzenia.

Wiśniewski nie byłby sobą, gdyby przy okazji nie zażartował z własnej historii małżeńskiej. Lider Ich Troje pięciokrotnie brał ślub, a z niektórymi partnerkami ponownie składał przysięgę.

"Wiem, po tylu związkach jestem chyba najmniej odpowiednią osobą, żeby się o tym wypowiadać. Jako pilot znam zasadę: ile startów, tyle lądowań. U mnie się zgadza, tylko nie każde lądowanie było miękkie" - stwierdził.

Fani doradzają Michałowi Wiśniewskiemu

Muzyk postanowił nie rozstrzygać sprawy sam i zapytał obserwatorów, co zrobiliby na jego miejscu.

"Czy osoba wierząca może poprowadzić ślub humanistyczny? Zgodzić się czy odmówić? Piszcie szczerze, ale kulturalnie" - poprosił.

W komentarzach przeważają głosy zachęcające go do przyjęcia propozycji. Obserwatorzy przekonywali, że poprowadzenie ceremonii nie musi stać w sprzeczności z wiarą, jeżeli chodzi przede wszystkim o wsparcie dwojga bliskich sobie ludzi.

Wiśniewski na razie nie ujawnił swojej decyzji. Sam wpis zakończył jednak zdaniem: "Miłość nie zna granic. Ani tych na mapie, ani tych w głowie wujka".