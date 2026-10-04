Michał Wiśniewski dostał propozycję ślubu. "Zgodzić się czy odmówić?"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Do tej pory Michał Wiśniewski na ślubach pojawiał się przede wszystkim jako pan młody. Teraz po raz pierwszy zaproponowano mu zupełnie inną rolę. Lider Ich Troje miałby poprowadzić ślub humanistyczny, ale nie wie, czy jako osoba wierząca powinien się na to zgodzić.

Michał WiśniewskiMichal WozniakEast News

Michał Wiśniewski opowiedział o sprawie na Instagramie. Nie zdradził, kto poprosił go o poprowadzenie ceremonii ani kiedy miałaby się ona odbyć. Przyznał za to, że propozycja mocno go zaskoczyła.

"Pierwszy raz w życiu ktoś mnie poprosił, żebym udzielił ślubu. Humanistycznego. Ja, facet, który na ślubach grał dotąd zawsze jedną rolę: pana młodego. Wprawy mi nie brakuje, ale po drugiej stronie jeszcze nie stałem" - napisał.

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Michał Wiśniewski nie wie, czy przyjąć propozycję

Ślub humanistyczny jest symboliczną ceremonią, którą para może ułożyć według własnego pomysłu. Nie ma charakteru religijnego, a w Polsce sam w sobie nie wywołuje skutków prawnych. Wiśniewski zastanawia się jednak, czy udział w takiej uroczystości da się pogodzić z jego wiarą.

"I tu zaczynają się turbulencje. Jestem osobą wierzącą i nigdy tego nie ukrywałem. Z jednej strony wiara, z drugiej dwoje ludzi, którzy się kochają. Od kilku dni krążę w strefie oczekiwania i nie wiem, na który pas podejść" - wyjaśnił.

W dalszej części wpisu muzyk poruszył również temat oceniania cudzych związków. Pisał o reakcjach na pary różniące się pochodzeniem lub kolorem skóry, wspomniał także o osobach tej samej płci. Całość przedstawił z perspektywy fikcyjnego "wujka", który podczas rodzinnych spotkań zawsze ma coś do powiedzenia.

Wiśniewski nie byłby sobą, gdyby przy okazji nie zażartował z własnej historii małżeńskiej. Lider Ich Troje pięciokrotnie brał ślub, a z niektórymi partnerkami ponownie składał przysięgę.

"Wiem, po tylu związkach jestem chyba najmniej odpowiednią osobą, żeby się o tym wypowiadać. Jako pilot znam zasadę: ile startów, tyle lądowań. U mnie się zgadza, tylko nie każde lądowanie było miękkie" - stwierdził.

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Muzyk postanowił nie rozstrzygać sprawy sam i zapytał obserwatorów, co zrobiliby na jego miejscu.

"Czy osoba wierząca może poprowadzić ślub humanistyczny? Zgodzić się czy odmówić? Piszcie szczerze, ale kulturalnie" - poprosił.

W komentarzach przeważają głosy zachęcające go do przyjęcia propozycji. Obserwatorzy przekonywali, że poprowadzenie ceremonii nie musi stać w sprzeczności z wiarą, jeżeli chodzi przede wszystkim o wsparcie dwojga bliskich sobie ludzi.

Wiśniewski na razie nie ujawnił swojej decyzji. Sam wpis zakończył jednak zdaniem: "Miłość nie zna granic. Ani tych na mapie, ani tych w głowie wujka".

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