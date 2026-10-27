Michał Wiśniewski zaprosił na budowę swojego domu reporterkę Radia Zet - to w tej stacji poprowadzi razem z Martą "Mandaryną" Wiśniewską, otwiera się w nowym oknie program "Ich dwoje". Posiadłość w miejscowości Łosie pod Warszawą została podzielona na dwa skrzydła.

"To jest rozwiązanie, żeby oddzielić pracę od prywatności" - tłumaczy lider Ich Troje.

"Wszyscy mówią, że ma milion metrów kwadratowych, a ma 250, ale on jest płaski i wizualnie zajmuje na pewno więcej przestrzeni" - dodaje czerwonowłosy wokalista.

Tak wygląda nowy dom Michała Wiśniewskiego

W jednym z pokoi zamieszka jego mama Grażyna, która ostatnio towarzyszyła mu na widowni "Tańca z gwiazdami". Razem oklaskiwali Mandarynę, z którą Wiśniewski ponownie związał się w okolicach wakacji.

Jak się okazuje, uczestniczka tanecznego show Polsatu miała decydujące zdanie w sprawie koloru ścian w części domowej. "Marta kazała zmienić całą część mieszkalną na inny kolor, powiedziała, że biały absolutnie odpada" - ujawnił wokalista w Radiu Zet.

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W drugim skrzydle domu znajdzie się biuro, miejsce do nagrywania i przestrzeń, w której będzie pracowało kilka osób z jego ekipy. Do ich dyspozycji będzie oddzielna kuchnia i łazienka.

Michał Wiśniewski zamierza się wprowadzić do nowego domu już pod koniec listopada, nawet jeśli wszystkie prace nie zostaną zakończone. "To bez znaczenia, że na materacu, ale zrobimy to" - podkreśla.

Lider Ich Troje zdradził również, że najstarsze dzieci nie chcą już z nim mieszkać. Pełnoletnia jest już czwórka jego potomstwa: Xavier Michał (ur. 2002) i Fabienne Marta (ur. 2003) ze związku z Mandaryną oraz Etiennette Anna (ur. 2006) i Vivienne Vienna (ur. 2008) z małżeństwa z Anną Świątczak.

Wokalista ma jeszcze dwóch synów: Falco Amadeusa (ur. 2021) i Noëla Cloé (ur. 2023) z ostatniego małżeństwa z Polą Wiśniewską. Para jest obecnie w trakcie rozwodu.