Michał Urbaniakto saksofonista, skrzypek jazzowy, kompozytor i aranżer, urodzony 22 stycznia 1943 w Warszawie. Występował m.in. w zespołach Andrzeja Trzaskowskiego, Krzysztofa Komedy i Milesa Davisa. Tego ostatniego wsparł na legendarnej płycie "Tutu" z 1985 r.

Słynnego trębacza po raz pierwszy zobaczył 20 lat wcześniej w San Francisco. "O tym, że zagram kiedyś na skrzypcach z Davisem, nawet mi się nie śniło" - przyznawał w autobiografii "Ja, Urbanator". W ciągu swojej kariery Urbaniak występował z czołówką światowego jazzu, m.in. z Chickiem Coreą, Elvinem Jonesem i zespołem Weather Report.

Michał Urbaniak ma problemy z chodzeniem

W ostatnim czasie miał spore problemy zdrowotne. We wrześniu 2020 r. przeszedł wymianę rozrusznika serca. Po zabiegu kardiologicznym pojawiły się komplikacje, na skutek których przez pięć dni muzyk przebywał w śpiączce farmakologicznej. Później przez pięć miesięcy leżał, dochodząc do zdrowia. Jak sam mówił w "Dzień dobry TVN", nie wierzył, że będzie mógł chodzić.

Zbigniew Hołdys w mediach społecznościowych pokazał najnowsze zdjęcia 82-letniego muzyka, który w weekend w "DDTVN" wspominał zmarłego Stanisława Soykę.

"Michał Urbaniak to twardy zawodnik. Czytam i widzę, że porusza się z chodzikiem (ma 82 lata), a jednak odwiedza telewizje, gra, organizuje. Nie wymięka. Na pierwszym Finale Tour de Konstytucja PL zagrał na saksofonie bajecznie. Wspiera nas bezustannie. Teraz Michał się uśmiecha. Imponuje mi" - napisał Hołdys, były lider Perfectu, który sam w ostatnim czasie wylądował w szpitalu z powodu problemów zdrowotnych.

