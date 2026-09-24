Michał Szpak zrobił furorę w Gdyni. "To powinno być nielegalne"

Michał Szpak nie pozostał niezauważony podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Artysta wybrał na tę okazję błękitną marynarkę z długimi frędzlami, którą połączył z charakterystyczną dla siebie biżuterią. Zdjęciami z imprezy podzielił się na Instagramie.

"Owacje, kreacje i krótkie wakacje! Kochanie w filmie, kochanie bądź przy mnie, zabujany jest świat! Syrenka Picassa, trwa dobra passa" - napisał pod fotografiami.

Choć pierwsza część wpisu mogła zabrzmieć jak osobiste wyznanie, Szpak nawiązał w ten sposób do swoich najnowszych projektów. "Kochanie" to tytuł jego singla wykorzystanego w filmie "Syrenka Picassa", prezentowanym podczas festiwalu w Gdyni.

Michał Szpak zachwycił fanów. Posypały się komentarze

Zdjęcia wywołały żywą reakcję obserwujących. Najwięcej uwagi poświęcono marynarce wokalisty. "Boska marynarka, diva", "Jest moc", "Klasa" - pisali internauci. Jedna z komentujących porównała kreację Szpaka do eleganckich strojów Michaela Jacksona.

Nie zabrakło również znacznie bardziej emocjonalnych wpisów. "To powinno być nielegalne, żeby być tak przystojnym" - stwierdziła jedna z fanek. Inni życzyli mu, aby wspomniana przez niego dobra passa trwała jak najdłużej.

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Michał Szpak ma obecnie kilka powodów do zadowolenia. "Kochanie" zapowiada lżejszy etap jego twórczości, wyraźnie różniący się od mrocznego materiału z albumu "Nadwiślański mrok". Piosenka powstała podczas sesji w zakopiańskim Domu Pracy Twórczej ZAiKS, gdzie wokalista pracował z nowym zespołem oraz producentem Michałem Lange.

Michał Szpak nagrał duet z Violettą Villas

Na tym filmowe plany Szpaka się nie kończą. W przygotowywanej produkcji poświęconej Violetcie Villas będzie można usłyszeć jego wykonanie utworu "Do Ciebie, Mamo". Wokal artysty połączono z archiwalnym głosem legendarnej piosenkarki, a za fortepianową aranżację odpowiada Marcin Masecki.

Szpak przygotowuje również kolejny singiel. Utwór "My Song" został zarejestrowany w Nashville. Nowy album wokalisty ma ukazać się w przyszłym roku, ale na razie zamierza on prezentować kolejne piosenki osobno. Jak pokazują reakcje pod zdjęciami z Gdyni, jego obecne projekty spotykają się z dużym zainteresowaniem fanów.