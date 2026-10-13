Michał Szpak spełnił swoje wielkie marzenie i zaśpiewał w duecie z Violettą Villas. "Chusteczki w gotowości"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Michał Szpak dopiero miesiąc temu podzielił się z odbiorcami swoim najnowszym utworem, a słuchacze już mogą cieszyć się kolejnym. Do sieci trafił wyczekiwany - zarówno przez fanów, jak i samego piosenkarza - duet z nieżyjącą już legendą, Violettą Villas. W "Do ciebie, mamo" słyszymy głos diwy z archiwalnych taśm, a za nową aranżację odpowiada Marcin Masecki. Poruszająca kompozycja stworzona została na potrzeby filmu biograficznego o Villas. "Przygotujcie chusteczki, bo będą potrzebne" - pisał jeszcze wczoraj Szpak, zapowiadając premierę, a fani podkreślali, jak bardzo nie mogą doczekać się legendarnego utworu w jego wykonaniu.

Michał Szpak w czarnej marynarce i białym podkoszulku, z długimi włosami i złotymi łańcuszkami, stoi na jasnym tle.
Michał Szpak zaśpiewał w duecie z głosem Violetty Villas PodlewskiAKPA

Właśnie spełniło się jedno z największych marzeń Michała Szpaka. Artysta oddał w ręce fanów piosenkę "Do ciebie, mamo" w niezwykłym duecie z odrestaurowanym głosem polskiej diwy, Violetty Villas, pochodzącym z archiwalnych taśm. Nową aranżacją kultowego numeru oraz akompaniamentem zajął się Marcin Masecki. Utwór nagrany został na potrzeby nadchodzącego filmu poświęconego życiu i karierze Villas, w którym główną rolę zagra Sandra Drzymalska, a którego kinową premierę zaplanowano na 27 listopada.

Michał Szpak wielokrotnie podkreślał, że to muzyczne spotkanie jest dla niego ogromnym zaszczytem. Tym bardziej, że diwa od lat jest jedną z jego największych inspiracji. "Świat Violetty cały czas obok mnie funkcjonował. Dla mnie zawsze była w punkt, była artystką idealną, kompletną, inspiracją i legendą. Czuję się zaszczycony, że mogę być częścią tego projektu" - mówił.

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Michał Szpak pochwalił się sukcesem singla "Kochanie!"

Jeszcze wczoraj 35-letni gwiazdor chwalił się fanom osiągnięciami swojego poprzedniego utworu. Singiel "Kochanie!" ukazał się 18 września i już zdążył namieszać w streamingu. Fani wokalisty chętnie go słuchają, odtworzenia stale rosną, a wyniki naprawdę robią wrażenie. "Już ponad 100 tys. na Spotify i ponad 250 wideo, cóż chciałbym się cieszyć, ale nie mam za bardzo na to czasu" - zdradzał Szpak na Instagramie.

W poniedziałkowym wpisie trener "The Voice of Poland" dał do zrozumienia, że sporo się u niego dzieje i zapowiedział dzisiejszą premierę, wciąż trzymając fanów w lekkiej niepewności. "Mam nadzieję, że i Wami buja mocno. Dziękuje za miły odsłuch!!! Jutro coś dla mnie niezwykle ważnego więc przygotujcie chusteczki, bo będą potrzebne" - podkreślał.

Fani Michała Szpaka wyczekiwali duetu z Violettą Villas. "Już mam świeczki w oczach, jak o tym myślę..."

Prędko okazało się, że kolejną rewelacją od Michała Szpaka jest długo wyczekiwany duet z nieodżałowaną Violettą Villas. Z komentarzy fanów wynikało, że są oni naprawdę podekscytowani.

"'Kochanie!' kocham absolutnie, a ten duet... Ja już mam świeczki w oczach, jak o tym myślę... A jak usłyszę, to już w ogóle. Wiele razy, jako młoda dziewczynka, słuchałam i śpiewałam ten utwór i to będzie coś wyjątkowego usłyszeć go w takim wykonaniu, wiedząc jaka historia Violetty i Twoja się za tym kryje", "Nie mogę się doczekać jutra, chusteczki w gotowości. A 'Kochanie' ciągle słuchane", "Czekam, wypatruję, odsłuchuję", "Czekam na jutro i wyczekiwany duet z Violettą, szykują się piękne emocje i moc wzruszeń", "Czekam na jutro, a 'Kochanie!' ciągle w głowie" - pisali pod wczorajszym postem artysty. Wreszcie mogą nacieszyć się poruszającym kawałkiem, którego nagranie sprawiło ogromną przyjemność samemu Szpakowi.

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