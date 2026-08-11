Michał Szpak pokazał się z ojcem i bratem! "Co uzdrawia najbardziej? Wiadomo - RODZINKA"

Rodzina zawsze zajmowała w życiu Michała Szpaka szczególne miejsce. Wokalista ma troje rodzeństwa: starszego brata Damiana oraz siostry Marlenę i Ewę. Jedną z najważniejszych osób była dla nich mama, Grażyna, która zmarła w 2015 roku. Szpak wielokrotnie podkreślał, jak bardzo przeżył jej odejście.

"Byłem synem swojej mamusi, chodziłem przy jej nodze. Tak ją kochałem, że nie odstępowałem jej na krok. Była całym moim światem. Jej utrata była szokująca. Oczywiście odwiedzałem mamę na wakacjach, w czasie świąt, ale każde rozstanie dużo mnie kosztowało. (...) Tyle razy ją żegnałem, że trudno było mi zrozumieć, że więcej jej nie zobaczę. Ból, który nie wywoływał łez, jakbym znalazł się na chwilę w piekle, wszędzie tylko biały żar" - mówił w "Vivie!".

Jakie relacje Michał Szpak ma z resztą rodziny?

Szczególnie bliskie relacje łączą Michała z 40‑letnim Damianem. Choć pod względem wizerunkowym są kompletnymi przeciwieństwami, od lat mogą na siebie liczyć. Szpak wspominał, że jako nastolatek bywał ofiarą agresji, obelg i dokuczania z powodu swojego wyglądu. Wtedy to starszy brat stawał w jego obronie.

"Zdecydowanie jest moim przeciwieństwem. Jego rozmiar bicepsa jest mniej więcej rozmiaru mojego uda" - mówił w programie Wojciecha Jagielskiego.

Teraz braterska więź pojawiła się także w instagramowym poście. Na nowych zdjęciach widać wokalistę, Damiana i ich tatę podczas wspólnej jazdy kabrioletem. Dla fanów to jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć całe trio razem.

Michał Szpak z tatą i bratem Instagram @michal_szpakofficial materiał zewnętrzny

Sam piosenkarz nie krył, jak ważne są dla niego takie chwile: "Co uzdrawia najbardziej? Wiadomo - RODZINKA. W sumie to nie pamiętam, kiedy mogliśmy spędzić tyle czasu tylko we trójkę. Jest mi dobrze" - czytamy w opisie posta na Instagramie

Pod wpisem szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy. Obserwatorzy zwracali uwagę zarówno na rodzinną atmosferę, jak i urodę taty oraz brata: "Pan Andrzej Szpak to taki włoski IL Papa. Szacunek i czapki z głów przed Panem. Wspaniali Synowie, wspaniała Rodzina. Piękne obrazki", "Trzej muszkieterowie. Grunt to Rodzinka", "Wspaniali".