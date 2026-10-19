Michał Szpak to obecnie jeden z najbardziej wyrazistych artystów na polskiej scenie. Ma na swoim koncie trzy świetnie przyjęte albumy - "Byle Być Sobą", "Dreamer" oraz "Nadwiślański mrok" - z czego jeden pokrył się podwójną platyną, a ponadto gra trasy koncertowe po całej Polsce, występował na najważniejszych festiwalach i reprezentował nasz kraj w konkursie Eurowizji 2016, gdzie zachwycił utworem "Color of Your Life". Spełnia się również w roli trenera programu "The Voice of Poland", gdzie dzieli się z początkującymi wokalistami doświadczeniem. Niedawno gwiazdor spełnił swoje wielkie muzyczne marzenie i zaśpiewał w duecie z odrestaurowanym głosem Violetty Villas - nowa wersja "Do ciebie, Mamo" znajdzie się na ścieżce dźwiękowej filmu biograficznego o słynnej diwie.

Na początku muzycznej drogi Michał Szpak sam był zwyczajnym uczestnikiem talent show. W 2011 r. pojawił się na castingach do programu "X-Factor", gdzie początkowo wywołał konsternację wśród publiczności - na widok długowłosego chłopaka z Jasła, z pomalowanymi paznokciami i odważną stylizacją, widownia zareagowała śmiechem. Wokalista z marszu zamknął jednak usta wszystkim niedowiarkom. Zachwycił brawurowym wykonaniem "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena, które doprowadziło go niemal do zwycięstwa - w finale show zajął drugie miejsce, przegrywając jedynie z Gienkiem Loską.

Michał Szpak wspomniał szalony czas po telewizyjnym show. "Woziliśmy z zespołem całe walizki wypchane pieniędzmi"

Michał Szpak pojawił się w nowym odcinku podcastu Żurnalisty, gdzie wrócił wspomnieniami do chwil tuż po programie. Jak sam przyznał - mógł wówczas zachłysnąć się sławą i zapomnieć o tym, co najważniejsze. Pomimo pokus branży show-biznesowej nigdy nie dał się przekonać perspektywą luksusów kosztem własnej prawdy. Pozostał sobą i wierny bezkompromisowemu wizerunkowi dążył do dalszych sukcesów.

W rozmowie padło pytanie o zarobki tuż po "X-Factorze". 35-latek nie ukrywa, że jego gaże koncertowe były wówczas kolosalne. Jednocześnie przyznał, że przeżył wtedy naprawdę zwariowane chwile. "Z 30 tysięcy myślę. Woziliśmy z zespołem całe walizki wypchane pieniędzmi. To było tak niedawno, a to był tak zupełnie inny czas w świecie i w tym, jak funkcjonowała Polska. Wspaniały to był czas. Naprawdę cieszę się, że takiego rock and rolla mogłem poczuć przynajmniej przez tę chwilę, bo to później wszystko się zmieniło. Te początki były mega dzikie i to było bardzo firmowe" - ujawnił Szpak.

Jak sława wpłynęła na Michała Szpaka? "Mam jakiś rodzaj dystansu"

Artysta podkreśla, że dorobienie się sporych pieniędzy nigdy go nie zepsuło, lecz w pewnym momencie to przez sławę "odbiła mu szajba". Efektem czego do dziś trudno jest mu nawiązywać relacje międzyludzkie bez jakichkolwiek obaw. "Zmieniło mnie to może w kontekście takim, że już nie jestem taki otwarty do ludzi. Mam jakiś rodzaj dystansu i żebym mógł komukolwiek zaufać, potrzebuję o wiele więcej czasu, co spowodowało, że jest to pewnego rodzaju izolacja. Ja sam na sobie wywieram trochę presję, że mnie już pewnych rzeczy nie wypada robić" - skwitował.

Po ogromnych zarobkach nadszedł kryzys finansowy. Michał Szpak wprost o tym, jak zostały mu ostatnie pieniądze na czynsz

W dalszej części podcastu Michał Szpak wspomniał o wielkim upadku w swojej karierze, który wprost nazwał "martwym okresem". Moment ten nadszedł, gdy emocje po udziale w "X-Factor" opadły, telefony przestały dzwonić, a artysta pozostał sam. Przekonał się wtedy, że istnieje mroczna strona branży rozrywkowej i jest "największą pułapką tego biznesu". U Żurnalisty piosenkarz ujawnił, że mierzył się wówczas z problemami finansowymi, choć chwilę wcześniej obracał ogromnym majątkiem.

"Był moment, w którym zostały mi dwa ostatnie tysiące na wynajem mieszkania i to był koniec" - powiedział wprost. Samozaparcie i ogromna pasja do muzyki sprawiły, że Szpak wyszedł na tzw. plus i dziś może cieszyć się statusem jednej z największych gwiazd polskiej sceny.