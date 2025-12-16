"To będą pierwsze święta, które razem świadomie z tatą spędzimy poza granicami Polski, ale jeszcze nie wiemy, gdzie" - ujawnił Michał Szpak w rozmowie z Plejadą.

Przypomnijmy, że wokalista ma troje rodzeństwa: starszego brata Damiana oraz dwie siostry: starszą Marlenę i najmłodszą w tym gronie Ewę. W 2015 r. zmarła ich mama Grażyna, z którą Michał był bardzo związany.

Michał Szpak wyjeżdża z Polski na Boże Narodzenie

Trener "The Voice of Poland" nie zdradził, gdzie wybiera się z tatą Andrzejem. Niewykluczone, że lokalizację poznamy z mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi go ponad 230 tys. fanów.

"W Polsce nie ma zimy, a my kochamy zimę, więc może będzie ona w kraju, gdzie będzie padał śnieg" - mówi Szpak.

Po występie sylwestrowym w Katowicach wokalista już od 12 stycznia rusza w kolejną trasę koncertową. Podczas "Live Session" (część występów odbędzie się w filharmoniach) zapowiada "nowe brzmienie mroku" i "znane przeboje".

