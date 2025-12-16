Michał Szpak już się z tym nie kryje. Zrywa z świąteczną tradycją

Końcówka roku to dla wielu gwiazd na polskiej scenie intensywny czas między świętami a przygotowaniami do występów na sylwestrowej scenie. Michał Szpak w najnowszym wywiadzie zdradził, że po raz pierwszy nie spędzi Bożego Narodzenia w Polsce.

Mężczyzna z długimi kręconymi włosami ubrany w błyszczącą kurtkę, stojący na tle czerwonych świateł i dekoracji w formie litery V, tworzących dynamiczne tło.
Michał Szpak spędzi Boże Narodzenie z tatą poza PolskąAnita WalczewskaEast News

"To będą pierwsze święta, które razem świadomie z tatą spędzimy poza granicami Polski, ale jeszcze nie wiemy, gdzie" - ujawnił Michał Szpak w rozmowie z Plejadą.

Przypomnijmy, że wokalista ma troje rodzeństwa: starszego brata Damiana oraz dwie siostry: starszą Marlenę i najmłodszą w tym gronie Ewę. W 2015 r. zmarła ich mama Grażyna, z którą Michał był bardzo związany.

Michał Szpak wyjeżdża z Polski na Boże Narodzenie

Trener "The Voice of Poland" nie zdradził, gdzie wybiera się z tatą Andrzejem. Niewykluczone, że lokalizację poznamy z mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi go ponad 230 tys. fanów.

"W Polsce nie ma zimy, a my kochamy zimę, więc może będzie ona w kraju, gdzie będzie padał śnieg" - mówi Szpak.

Po występie sylwestrowym w Katowicach wokalista już od 12 stycznia rusza w kolejną trasę koncertową. Podczas "Live Session" (część występów odbędzie się w filharmoniach) zapowiada "nowe brzmienie mroku" i "znane przeboje".

