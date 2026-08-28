27 września odbędzie się 48. Maraton Warszawski, jedna z najstarszych polskich imprez tego typu i zarazem jeden z największych maratonów w Europie. Na liście startowej zapisało się już ponad 11 tys. osób.

Jednym z uczestników biegu będzie wokalista Michał Sołtan , dobrze znany telewizyjnej publiczności. W 2015 r. pojawił się w dziewiątej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Trzy lata później z piosenką "Dzieje się" wystąpił w Debiutach na Festiwalu w Opolu.

O Sołtanie pisały media w całej Polsce, gdy na początku pandemii w 2020 roku, przenosząc trend z włoskich miast, przez 60 dni z rzędu występował na swoim balkonie. Akcja odbiła się echem na całym świecie, a nagrania zdobywały po kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy wyświetleń. Największym hitem był cover "Shallow" Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy", który obejrzano ok. 4 milionów razy.

Michał Sołtan przebiegnie maraton, by pomagać młodym

Z kolei w 2023 r. wziął udział w 14. edycji "The Voice of Poland" . W drużynie Marka Piekarczyka doszedł aż do półfinału. Sporą popularnością (ponad 300 tys. odsłon) cieszył się jego singel z programu - "Niespotykani".

- Nie ukrywam, prócz mojej pasji do rocka, funku, jazzu, część mnie woła o nowoczesne podejście. To wyjątkowa fuzja, chciałbym się sprawdzić również w takiej stylistyce popowej. W takim szlachetnym popie - opowiadał o tym utworze w rozmowie z Interią.

To właśnie z tą piosenką wiąże się jego najnowszy pomysł, czyli akcja połączona z debiutem w maratonie.

"42 kilometry. Pierwszy maraton w moim życiu. I cel ważniejszy niż wynik. (...) W ramach #BiegamDobrze zbieram środki dla MŁODYCH GŁÓW, wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży" - zapowiada 41-letni muzyk, który od dłuższego czasu mocno pracuje nad sportową formą pod opieką trenerów i specjalistów.

"MAMY TO pochodzi z refrenu mojej piosenki 'Niespotykani'. Dziś to dla mnie coś więcej: połączenie muzyki, ruchu i wspólnego działania. Ja dokładam 42,195 km. Ty możesz dołożyć 10, 20, 50 zł lub tyle, ile chcesz. Każda wpłata ma znaczenie. A jeśli osiągniemy cel zbiórki, po maratonie zaśpiewam 'Niespotykanych' na żywo. Niezależnie od tego, w jakim stanie będą wtedy moje nogi. Zróbmy razem z tych 42 km coś więcej niż wynik na mecie" - dodaje Michał Sołtan.