28 października na instagramowych kontach Michała i Poli Wiśniewskich pojawiło się oświadczenie dotyczące ich relacji. Jeszcze małżeństwo poinformowało, że decyzja o zakończeniu relacji była wspólna i chcą rozstać się bez wskazywania winnego: "Kończymy nasze małżeństwo. Za porozumieniem i bez orzekania o winie, bo koniec końców nie chodzi o to, kto miał rację, tylko o to, co będzie dalej. Z czasem zaczęliśmy patrzeć inaczej na nasze wspólne życie i to doprowadziło nas do tej decyzji. Podjęliśmy ją wspólnie z szacunkiem dla siebie nawzajem i bez udziału osób trzecich".

Oświadczenie nie oznacza zakończenia sprawy rozwodowej

Sposób sformułowania wpisu może sprawiać wrażenie, że małżeństwo zostało już formalnie rozwiązane. Z informacji, do których dotarł "Pudelek" wynika jednak, że postępowanie rozwodowe wciąż trwa, a wspólne oświadczenie poprzedza dopełnienie formalności.

O problemach w związku Wiśniewskich było wiadomo już wcześniej. Kilka miesięcy temu piosenkarz potwierdził decyzję o rozstaniu. Odbyły się również pierwsze rozprawy. Autorzy oświadczenia nie ukrywali, że ostatni okres był dla nich trudny. Jak napisali w dalszej części oświadczenia, po silnych emocjach przyszedł czas na spokojniejsze spojrzenie na wspólne doświadczenia: "Nie będziemy udawać, że to był łatwy czas. Emocji było sporo, jak zawsze, kiedy kończy się coś, co budowało się razem. Dziś te emocje opadły. W życiu nie ma powtórek ani przewijania, można tylko wybrać, z czym idzie się dalej. My wybieramy wdzięczność za wszystko, co było dobre".

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Dalej oboje wskazali, że najważniejsze pozostaje dla nich dobro dzieci. Ich potrzeby mają być priorytetem w czasie zmian w życiu rodziny: "Dobro naszych dzieci jest dla nas oczywiste i nie podlega dyskusji. Ale rodzina to coś więcej. To wzajemne wsparcie w życiu, nadrzędna powinność każdej rodziny, także takiej, która od dziś wygląda trochę inaczej. I szacunek. Przestajemy być małżeństwem. Nie przestajemy być rodziną. Dziękujemy tym, którzy byli obok i tym, którzy po prostu o nic nie dopytywali. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności i naszych dzieci. Więcej komentarzy nie będzie i to akurat dobra wiadomość" - podsumowali.