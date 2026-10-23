Michał Bajor po 40 latach przekazał nowinę. Nie kryje szczęścia

Michał Bajor ogłosił nowinę. Po 40 latach wrócił do początków

Michał Bajor należy do grona artystów, którzy od dekad pozostają wierni swojemu muzycznemu stylowi. Jego repertuar od zawsze wyróżniał się starannie dobranymi tekstami, teatralną interpretacją i charakterystycznym głosem.

Teraz wokalista zaprezentował singiel "Jeszcze!", zapowiadający jego nowy album. Za muzykę odpowiada Włodzimierz Korcz, a tekst napisała Monika Partyk.

Ta współpraca ma dla Bajora szczególne znaczenie. Właśnie od Korcza otrzymał w 1986 roku swoją pierwszą piosenkę napisaną specjalnie dla niego. Po czterech dekadach artysta ponownie sięgnął po kompozycję cenionego muzyka.

"Jestem szczęśliwy, że dzięki niej mogę wrócić do moich stylistycznych korzeni" - przyznał Bajor w mediach społecznościowych.

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Premiera albumu "Jeszcze..." została zaplanowana na 20 listopada 2026 roku. Wraz z publikacją nowego singla ruszyła przedsprzedaż wydawnictwa.

Wcześniej słuchacze poznali już piosenkę "Nie ma pomyłek", nagraną w duecie z Anią Dąbrowską. Wokalistka jest również autorką jej muzyki i tekstu.

Jednak na ujawnionej liście utworów uwagę przyciąga jeszcze jedno nazwisko. Michał Bajor połączył siły z sanah! Młoda artystka skomponowała muzykę do piosenki "Przebudzenie", której słowa napisał sam Bajor.

Na płycie pojawią się także utwory stworzone między innymi przez Jacka Cygana, Artura Andrusa, Andrzeja Poniedzielskiego i Annę Wyszkoni. To połączenie twórców reprezentujących różne pokolenia polskiej sceny muzycznej.

Jakie wykształcenie ma Michał Bajor?

Michał Bajor jest nie tylko piosenkarzem, ale również wykształconym aktorem. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą następnie ukończył.

Jeszcze podczas studiów, w 1979 roku, wystąpił w przedstawieniu "Equus" Petera Shaffera w warszawskim Teatrze Ateneum. Z tą sceną był związany przez kolejne lata.

Publiczność filmowa może pamiętać go również z roli Nerona w ekranizacji "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza z 2001 roku. Bajor występował także w produkcjach Agnieszki Holland i Krzysztofa Kieślowskiego.



