Autorką tekstu i muzyki piosenki "Nie ma pomyłek" jest Ania Dąbrowska. Utwór opowiada o pierwszych chwilach rodzącego się uczucia, w którym relacja dopiero nabiera kształtów - pełen niepewności, niedopowiedzeń i słów rzucanych na wiatr.

Miłosna ballada zapowiada nowy album Michała Bajora, który pojawi się późną jesienią. Będzie to następca płyty "No, a ja?" z listopada 2022 r.

Michał Bajor i Ania Dąbrowska razem. "Wyjątkowe spotkanie"

"Głosy Ani Dąbrowskiej i Michała Bajora wzajemnie się dopełniają, tworząc harmonijną całość przy akompaniamencie gitar i instrumentów klawiszowych. To utwór, który z łatwością zapada w pamięć, a jednocześnie porusza swoją szczerością i emocjonalnym przekazem" - czytamy w informacji prasowej.

Michał Bajor nie kryje emocji po premierze duetu z Anią Dąbrowską.

"Jestem bardzo zadowolony z powodu tego artystycznego spotkania i współpracy z niezwykłą wokalistką i autorką, jaką jest Ania" - podkreśla 69-latek, uznawany za jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci piosenki literackiej.

Dodajmy, że w ostatnim czasie Michał Bajor zaśpiewał w duetach z Kayah ("No, a ja?") i sanah ("Elegia o... [chłopcu polskim]").

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