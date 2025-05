Co dwa miesiące piosenkarz przechodzi rezonans magnetyczny, by upewnić się, że nie doszło do nawrotu glejaka (Glioblastoma Foundation podaje, że zdarza się to w ok. 90 proc. przypadków).

Największe sukcesy wokalista odniósł jako wykonawca pop-rockowych ballad. Na listach przebojów królowały piosenki "When A Man Loves A Woman", "How Am I Supposed to Live Without You", "How Can We Be Lovers?", "Love Is a Wonderful Thing" czy "To Love Somebody". W sumie sprzedał ponad 75 mln płyt - blisko połowa tego wyniku to zasługa "Soul Provider" (1989), "Time, Love & Tenderness" (1991) i "Timeless: The Classics" (1992). Bolton w mediach doczekał się przydomku "Król białego soulu"