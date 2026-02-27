Sprawą rozwodową influencerki i modelki Sandry Kubickiej oraz Barona, znanego z zespołu Afromental, media żyją już od wielu miesięcy. Gwiazdorska para podjęła decyzję o rozstaniu jeszcze w 2024 r., lecz później wielokrotnie sugerowała ponowne próby ratowania związku - w szczególności ze względu na syna, Leonarda. Do zaplanowanej na maj 2025 r. pierwszej rozprawy nie doszło, bowiem Sandra wycofała swój pozew. Już kilka miesięcy później media znów obiegły wieści o zaplanowanej wizycie w sądzie.

Pod koniec listopada ubiegłego roku Kubicka złożyła kolejny pozew, a rozprawę zaplanowano na luty 2026 r. Kilka dni temu influencerka i muzyk zjawili się w sądzie, aby definitywnie zakończyć swoją relację małżeńską. Rozpatrzenie ich sprawy potrwało zaledwie 15 minut, lecz emocji nie brakowało - media obiegły wieści o krzykach na korytarzu sądowym. "Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą!" - miał rzucić Baron w kierunku wyraźnie zdenerwowanej modelki, jak przekazał informator "Pudelka".

Baron zdecydował się na metamorfozę, tuż po pierwszej rozprawie rozwodowej! "Zmiany w głowie, zmiany na głowie"

Choć była to dopiero pierwsza z rozpraw sądowych Barona i Sandry, a proces potrwa zapewne przez kolejnych kilka miesięcy, wygląda na to, że celebryci już zdążyli rozpocząć nowe rozdziały. Symbolicznym "startem" muzyka Afromental okazała się wizyta u fryzjera i zmiana wizerunku. Efektami metamorfozy pochwalił się w swoich mediach społecznościowych.

Tuż po rozprawie Baron zdecydował się na odświeżenie fryzury. Choć na jego głowie nadal widnieją charakterystyczne, długie dredy, gitarzysta postawił na rozjaśnienie końcówek włosów. Na nowych zdjęciach zaprezentował też inne upięcie. Zmiana w wyglądzie okazała się dla artysty pretekstem do skomentowania trwającej w jego życiu uczuciowym rewolucji.

"Zmiany w głowie, zmiany na głowie. Nowy etap w życiu to symboliczny powód na nową fryzurę" - napisał na Instagramie gwiazdor, publikując zdjęcia z salonu fryzjerskiego.

Baron zaprezentował nową fryzurę Instagram @alekbaron materiał zewnętrzny

Fani pochwalili nową fryzurę Barona. Życzą mu powodzenia w nowym rozdziale życia

Zdjęcia z metamorfozy Barona i wymowny opis wywołały falę komentarzy wśród odbiorców muzyka. Wiele osób pochwaliło nową fryzurę gwiazdora. Inni zaś skupili się na zmianach w jego życiu prywatnym, życząc trenerowi "The Voice of Poland" powodzenia. "Elegancko", "Powodzeniaaaa!!! Lecisz dalej, do przodu", "Nowy rok, nowy Baron", "Dobrych ludzi wokół i cudownych chwil z Leo", "Wow! Świetnie wygląda i pasuje", "Zmiany są potrzebne w życiu", "Wszystkiego najpiękniejszego", "Wszystkiego dobrego, Alek! Mam nadzieję, że teraz będziesz miał spokój", "Zdecydowanie czas na zmiany! Oby tylko na lepsze" - czytamy na Instagramie.

