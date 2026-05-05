Pierwszy poniedziałek maja od wielu lat należy do Anny Wintour, jeszcze do niedawna redaktorki naczelnej magazynu "Vogue". To właśnie ona przez lata skrupulatnie dopinała szczegóły wydarzenia, które z roku na rok może się pochwalić odrębną charakterystyką.

Przypomnijmy, iż Anna Wintour ustąpiła ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiego "Vogue'a" 26 czerwca 2025 roku po 37 latach pracy. Pozostaje jednak w wydawnictwie Condé Nast jako globalna dyrektor redakcyjna i szefowa treści.

Tegoroczna Met Gala upłynęła pod hasłem "Fashion is Art" ("Moda jest Sztuką"), tym samym biorąc na tapet interpretacje mody w kontekście wielopłaszczyznowej sztuki. Met Gala 2026 zainaugurowała coroczną wystawę w Instytucie Kostiumu Metropolitan Museum of Art, której temat w tym roku brzmi "Costume Art".

Met Gala 2026: Postarzony Bad Bunny, Katy Perry z zasłoniętą twarzą, Madonna, Rihanna i Beyoncé z córką

Noc Met Gali to jedna z największych nocy mody na świecie, podczas której gwiazdy prezentują swoje kreacje na najpopularniejszym wówczas dywanie w Nowym Jorku. W tym roku, oprócz zachwytów bądź zawodów interpretacjami ustalonego dress code'u, oczy gapiów, internautów i fanów wydarzenia były skierowane właśnie na tych, którzy najbardziej pieczołowicie zinterpretowali ustalony motyw - "Fashion is Art".

Na czerwonym dywanie MET Gali 2026 pojawili się m.in. współprzewodniczący komitetu organizacyjnego - Anthony Vaccarello i Zoë Kravitz, a także Sabrina Carpenter (która później również wystąpiła solo z kultowym już utworem "Espresso" oraz w duecie ze Stevie Nicks), Doja Cat, Alex Consani, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Teyana Taylor, Lauren Wasser, A'ja Wilson i Yseult.

Katy Perry postawiła na białą sukienkę, a kreacje dopracowała jasnymi rękawiczkami za łokcie oraz tajemniczą maską, którą "otworzyła" w trakcie wdzięczenia się na dywanie. Wokalistka pojawiła się na schodach Metropolitan Museum of Art w metalowej i siateczkowej masce, która niemal całkowicie zasłaniała jej twarz. Dopiero gdy ją otworzyła, wszyscy zdali sobie sprawę, że to właśnie Katy Perry.

W ciemniejszej odsłonie pojawiły się również Madonna i Rihanna - barbadoska postawiła na srebrzysty ornament, mający odnosić się do źródła i artystycznych kultowych dzieł, które rzemiosło rąk stawiają na pierwszym miejscu.

Córka Beyoncé, Blue Ivy Carter, zadebiutowała na MET Gali 2026 w białej stylizacji od Balenciagi. Gdy pojawiła się na wydarzeniu, w sieci szybko zawrzało: "Ależ ona urosła, wykapana mama", "Pięknie jej w tej bieli", "Jeszcze pamiętam, jak była malutka i mama ją nosiła na rękach", "Przerosła już matkę", "Wygląda obłędnie", "Skóra zdjęta z matki", "Byłem w szoku, jak ją zobaczyłem. Nie wiedziałem, komu robię zdjęcie - jej czy jej matce", "Która to która? Obie piękne".

Zainteresowanie ściągnął na siebie również Bad Bunny, który hucznie rozpoczął 2026 rok, występując podczas ostatniego Super Bowl Halftime Show.

Artysta wybrał zdobiony ku górze garnitur (custom z Zary, hiszpańskiej sieciówki z grupy Inditex, co miało zwrócić uwagę na pochodzenie wokalisty), jednak dopracował cały look zaskakującą charakteryzacją - wystąpił w "postarzonej" wersji siebie. Na jego twarzy pojawiły się zmarszczki i przebarwienia, natomiast na włosach siwy kolor. Charakteryzacja została wykonana tak skrupulatnie, że niektórzy mieli spory problem, aby go rozpoznać.

Na kremowo-zielonym dywanie Bad Bunny pozował w stworzonym specjalnie dla niego zestawie z dopasowaną do niego koszulą, która została dodatkowo ozdobiona imponującą kokardą. Nie zabrakło również stylowej laski, która miała pomachać mu stawiać kolejne kroki na schodach.

"Ma 32 lata i wygląda jak stary dziadek", "Co robi, że tak szybko się postarzał?", "Niewiarygodne, co charakteryzacja może zrobić z człowiekiem", "Wygląda cudownie", "Opowiada o zmianie czasu, która w sztuce również lubi burzyć szyki", "Głęboki przekaz" - piszą internauci na platformie X.

