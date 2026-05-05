MET Gala 2026: 32-letni Bad Bunny aż posiwiał. "Opowiada o zmianie czasu, która w sztuce burzy szyki"

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

MET Gala 2026 za nami, jednak komentowanie stylizacji gwiazd, rozszyfrowywanie ich znaczenia i wyrabianie subiektywnych opinii pozostanie z fanami wydarzenia jeszcze długo. Kto zachwycił i zaskoczył, a kto zasłużył na korepetycje z motywu "Fashion is Art"? Sprawdźcie sami!

Bad Bunny w siwych włosach i brodzie, w czarnym garniturze z kokardą, na tle białych kwiatów na Met Gali 2026.
Bad Bunny na Met Gali 2026Kevin Mazur/MG26 / ContributorGetty Images

Pierwszy poniedziałek maja od wielu lat należy do Anny Wintour, jeszcze do niedawna redaktorki naczelnej magazynu "Vogue". To właśnie ona przez lata skrupulatnie dopinała szczegóły wydarzenia, które z roku na rok może się pochwalić odrębną charakterystyką.

Przypomnijmy, iż Anna Wintour ustąpiła ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiego "Vogue'a" 26 czerwca 2025 roku po 37 latach pracy. Pozostaje jednak w wydawnictwie Condé Nast jako globalna dyrektor redakcyjna i szefowa treści.

Tegoroczna Met Gala upłynęła pod hasłem "Fashion is Art" ("Moda jest Sztuką"), tym samym biorąc na tapet interpretacje mody w kontekście wielopłaszczyznowej sztuki. Met Gala 2026 zainaugurowała coroczną wystawę w Instytucie Kostiumu Metropolitan Museum of Art, której temat w tym roku brzmi "Costume Art".

Met Gala 2026: Postarzony Bad Bunny, Katy Perry z zasłoniętą twarzą, Madonna, Rihanna i Beyoncé z córką

Noc Met Gali to jedna z największych nocy mody na świecie, podczas której gwiazdy prezentują swoje kreacje na najpopularniejszym wówczas dywanie w Nowym Jorku. W tym roku, oprócz zachwytów bądź zawodów interpretacjami ustalonego dress code'u, oczy gapiów, internautów i fanów wydarzenia były skierowane właśnie na tych, którzy najbardziej pieczołowicie zinterpretowali ustalony motyw - "Fashion is Art".

Na czerwonym dywanie MET Gali 2026 pojawili się m.in. współprzewodniczący komitetu organizacyjnego - Anthony Vaccarello i Zoë Kravitz, a także Sabrina Carpenter (która później również wystąpiła solo z kultowym już utworem "Espresso" oraz w duecie ze Stevie Nicks), Doja Cat, Alex Consani, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Teyana Taylor, Lauren Wasser, A'ja Wilson i Yseult.

Zobacz również:

Akon to wielka gwiazda lat 2000.
Pop

Wpadka na koncercie legendy lat 2000.! Tłum się rozstąpił, a Akon zatonął w plastikowej kuli

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Katy Perry postawiła na białą sukienkę, a kreacje dopracowała jasnymi rękawiczkami za łokcie oraz tajemniczą maską, którą "otworzyła" w trakcie wdzięczenia się na dywanie. Wokalistka pojawiła się na schodach Metropolitan Museum of Art w metalowej i siateczkowej masce, która niemal całkowicie zasłaniała jej twarz. Dopiero gdy ją otworzyła, wszyscy zdali sobie sprawę, że to właśnie Katy Perry.

W ciemniejszej odsłonie pojawiły się również Madonna i Rihanna - barbadoska postawiła na srebrzysty ornament, mający odnosić się do źródła i artystycznych kultowych dzieł, które rzemiosło rąk stawiają na pierwszym miejscu.

Córka Beyoncé, Blue Ivy Carter, zadebiutowała na MET Gali 2026 w białej stylizacji od Balenciagi. Gdy pojawiła się na wydarzeniu, w sieci szybko zawrzało: "Ależ ona urosła, wykapana mama", "Pięknie jej w tej bieli", "Jeszcze pamiętam, jak była malutka i mama ją nosiła na rękach", "Przerosła już matkę", "Wygląda obłędnie", "Skóra zdjęta z matki", "Byłem w szoku, jak ją zobaczyłem. Nie wiedziałem, komu robię zdjęcie - jej czy jej matce", "Która to która? Obie piękne".

Zainteresowanie ściągnął na siebie również Bad Bunny, który hucznie rozpoczął 2026 rok, występując podczas ostatniego Super Bowl Halftime Show.

Cztery osoby w ekstrawaganckich, modowych stylizacjach: pierwsza w białym stroju z futurystycznym nakryciem głowy, druga w długiej białej sukni, trzecia w metalicznej, rzeźbiarskiej kreacji i czwarta w czarnym garniturze z laską.
MET Gala 2026Taylor Hill / Contributor & Jason Howard/Bauer-Griffin / Contributor & Jamie McCarthy / Staff & Jamie McCarthy / StaffGetty Images

Artysta wybrał zdobiony ku górze garnitur (custom z Zary, hiszpańskiej sieciówki z grupy Inditex, co miało zwrócić uwagę na pochodzenie wokalisty), jednak dopracował cały look zaskakującą charakteryzacją - wystąpił w "postarzonej" wersji siebie. Na jego twarzy pojawiły się zmarszczki i przebarwienia, natomiast na włosach siwy kolor. Charakteryzacja została wykonana tak skrupulatnie, że niektórzy mieli spory problem, aby go rozpoznać.

Na kremowo-zielonym dywanie Bad Bunny pozował w stworzonym specjalnie dla niego zestawie z dopasowaną do niego koszulą, która została dodatkowo ozdobiona imponującą kokardą. Nie zabrakło również stylowej laski, która miała pomachać mu stawiać kolejne kroki na schodach.

"Ma 32 lata i wygląda jak stary dziadek", "Co robi, że tak szybko się postarzał?", "Niewiarygodne, co charakteryzacja może zrobić z człowiekiem", "Wygląda cudownie", "Opowiada o zmianie czasu, która w sztuce również lubi burzyć szyki", "Głęboki przekaz" - piszą internauci na platformie X.

Ostatni wywiad Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją. "Ci ludzie się nie boją"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze