W piątkowe popołudnie i wieczór nad Polską przechodziły intensywne burze i ulewne opady deszczu. Z powodu gwałtownego pogorszenia pogody czasowo wstrzymano koncerty w ramach trasy Męskie Granie na błoniach Polsat Plus Areny w Gdańsku.

"Na bieżąco monitorujemy prognozy pogody we współpracy ze służbami meteorologicznymi. O wszelkich zmianach dotyczących imprezy będziemy informować na oficjalnych kanałach Męskiego Grania na Facebooku i Instagramie. Pamiętajcie, że ostrzeżenia o zjawiskach takich jak silne burze czy porywisty wiatr mogą pojawiać się z niewielkim wyprzedzeniem ze względu na ich dynamiczny charakter. Podczas koncertu prosimy o uważne śledzenie komunikatów organizatora i stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" - taki komunikat pojawił się przed godz. 22.

Męskie Granie w Gdańsku. Koncerty przerwane przez burzę i ulewy

Na głównej scenie występował wówczas Krzysztof Zalewski, który po przerwie jednak już nie powrócił. Po blisko godzinie zdecydowano o wznowieniu koncertów, które jednak zostały skrócone wobec pierwotnych planów. Skrócony program na Scenie Ż zaprezentowali bracia Fisz i Emade. Fani mocno czekali przede wszystkim na finałowy koncert projektu Męskie Granie Przestawia: KULT // Pro8l3m gra Kazika.

W pierwszej części hiphopowy duet w autorski sposób reinterpretuje utwory Kazika Staszewskiego, przefiltrowując je przez wrażliwość pokolenia wychowanego na syntezatorach i klubowym pulsie. Z kolei Kult odpowiada koncertem pełnym utworów, na których wychowały się pokolenia. Projekt zadebiutował w Żywcu, gdzie pod koniec czerwca odbyła się inauguracja trasy.

W komentarzach na profilu Męskiego Grania nie brak komentarzy rozżalonych fanów, narzekających na niewystarczającą komunikację ze strony organizatorów. Niektórzy zwracają uwagę, że ochrona wypraszała z terenu imprezy. Inni odpowiadają, że uczestnicy kierowani byli pod stadion, by tam przeczekać ulewy.

Męskie Granie 2026 - dwa hymny i szczegóły trasy:

Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii Męskie Granie Orkiestra wypuściła dwa single w tym samym roku. Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia najpierw zaprezentowali piosenkę "Nareszcie", a drugim utworem jest "Tańczę" tego samego tria.

Podczas tegorocznej edycji Męskiego Grania występują m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Organek, Vito Bambino, Ralph Kaminski oraz Edyta Bartosiewicz.

W sobotę w Gdańsku odbędzie się drugi koncert. Kolejne odsłony Męskiego Grania to:

31.07-1.08. - Wrocław

7-8.08. - Kraków

21-22.08. - Warszawa.