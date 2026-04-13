"Sztuka Beksińskiego kojarzy mi się ze smutkiem, mrokiem, ale też jakimś podnieceniem. To taki miks Salvadora Dalego z Timem Burtonem, a ja kocham taki klimat. Tekst do 'Najsmutniejszej' jest dla mnie ogromnie ważny i osobisty. Nie gram go nigdzie. Wykonywałam ten numer tylko na specjalnych LIVE ACTACH do książki. Wskrzeszenie tych emocji wiele dla mnie znaczy. Śpiewam i myślę o Mamie. Mam wrażenie, że obrazy Beksińskiego jeszcze bardziej podbiły słowa o zamrożonym ciele, które z tęsknoty kiedyś mi umarło i nigdy nie wróci takie samo. Dziękuję, że przeżywaliśmy to razem w Krakowie. PS: coś mi mówi, że jeszcze to powtórzymy" - dodała wokalistka.