Mery Spolsky wspomina udział w koncercie "Beksiński.Live". "Śpiewam i myślę o Mamie"

Bartłomiej Warowny

Po sukcesie dwóch edycji w latach 2023 i 2024 oraz dwunastu odsłonach projektu, spektakl multimedialny Beksiński.Live powrócił w 2026 roku, aby zaprezentować fascynujący dialog współczesnych artystów - muzycznych i multimedialnych z unikalną twórczością Zdzisława Beksińskiego.

Mery Spolsky w czerwonym stroju, krótkie ciemne włosy z grzywką, duże srebrne kolczyki koła, naszyjnik
Mery SpolskyZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

Na scenie podczas wyjątkowego koncertu "Beksiński.Live" 9 kwietnia br. pojawili się wyjątkowi goście - między innymi Justyna Steczkowska, Ralph Kaminski, The Dumplings (Justyna Święs, Kuba Karaś) oraz Mery Spolskyktóra teraz podzieliła się w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami na temat wydarzenia.

Przypomnijmy, że muzyka skomponowana przez Michała Wasilewskiego i Kamila "Wishlake'a" Zawiślaka łączyła podczas wydarzenia "Beksiński.Live" różne gatunki, choć głównie artystycznie krążyła wokół elektroniki i towarzyszyła wprawionym w ruch obrazom Zdzisława Beksińskiego.

"Przeżyłam w zeszłym tygodniu coś bardzo wzruszającego. Zaśpiewałam 'Najsmutniejszą Dziewczynę Roku' do obrazów Beksińskiego wyświetlanych w gigantycznym formacie na Tauron Arenie w Krakowie. Akompaniowała mi orkiestra, której aranże przygotowali Michał Wasilewski i Wishlake" - przyznała Mery Spolsky na Instagramie.

"Sztuka Beksińskiego kojarzy mi się ze smutkiem, mrokiem, ale też jakimś podnieceniem. To taki miks Salvadora Dalego z Timem Burtonem, a ja kocham taki klimat. Tekst do 'Najsmutniejszej' jest dla mnie ogromnie ważny i osobisty. Nie gram go nigdzie. Wykonywałam ten numer tylko na specjalnych LIVE ACTACH do książki. Wskrzeszenie tych emocji wiele dla mnie znaczy. Śpiewam i myślę o Mamie. Mam wrażenie, że obrazy Beksińskiego jeszcze bardziej podbiły słowa o zamrożonym ciele, które z tęsknoty kiedyś mi umarło i nigdy nie wróci takie samo. Dziękuję, że przeżywaliśmy to razem w Krakowie. PS: coś mi mówi, że jeszcze to powtórzymy" - dodała wokalistka.

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze